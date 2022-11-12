«الإمارات للإفتاء الشرعي» يوقع اتفاقية تعاون مع مجمع الفقه الإسلامي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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وقّع مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي التابع لديوان الرئاسة ومجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق في عدد من المجالات، وتبادل الخبرات والتجارب بينهما في مجال تطوير منظومة الإفتاء الشرعي، وجودة مخرجاته، وضبط الفتاوى الشرعية بمنهجية علمية رصينة تراعي الواقع وتستشرف المستقبل.

وبحضور العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وقع مذكرة التفاهم من جانب مجمع الفقه الإسلامي الدكتور قطب سانو أمين عام مجمع الفقه الإسلامي، ومن جانب مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الدكتور عمر حبتور الدرعي مدير عام المجلس. ونصَّت مذكرة التفاهم على تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال الفتاوى الشرعية، والبحوث والدراسات الفقهية.

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