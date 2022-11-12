مؤتمر الأمراض الجلدية يكشف عن دواء لعلاج «الحكاك العقيدي»

المصدر: دبي – مرفت عبدالحميد

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كشت الدكتورة منى المروي، رئيس مؤتمر شعبة الأمراض الجلدية، ورئيس مجلس إدارة شعبة الأمراض الجلدية لـ«البيان»، أن المؤتمر كشف خلال نسخته الـ 6 التي انطلقت صباح أمس في دبي، عن أحدث العلاجات الطبية للعديد من الأمراض الجلدية، حيث تم الكشف عن أدوية لعلاج اثنين من الأمراض الجلدية الجينية الجديدة بفضل أحدث أساليب الكشف عن الأمراض.

وأفادت أن المؤتمر أعلن عن إطلاق علاج جديد لمرض «الحكاك العقيدي»، والذي كان يستخدم سابقاً لعلاج المصابين بمرض الأكزيما من عمر 6 أشهر فما فوق، لتكون بذلك الدولة الثانية التي تعتمد تطبيق هذا العلاج بعد أمريكا، موضحة بأن المرض يصاب به العامة، لا سيما كبار السن وله أثر كبير على نشاط المريض وحالته النفسية.

تعاون

وأضافت، أن الجمعية وقعت خلال انطلاق أعمال المؤتمر اتفاقية تعاون مشترك مع جمعيات الأمراض الجلدية في كل من المملكة العربية السعودية والكويت وعمان، بهدف الوقوف على أحدث علاجات الأمراض الجلدية وتبادل الخبرات والمعلومات من أجل توفير الرعاية الصحية اللازمة لمرضى الأمراض الجلدية.

وأضافت، أن المؤتمر سيناقش في هذه النسخة إمكانية التعاون لإنشاء جمعية خليجية للأمراض الجلدية، ومنها ينطلق مؤتمر خليجي للأمراض الجلدية مستقبلاً ليشكل منصة تخدم علاجات الأمراض الجلدية على مستوى الخليج .

ورحبت الدكتورة منى المروي بالتعاون الإقليمي والدولي، وهذا هو الهدف الرئيسي من المؤتمر، حيث يعد المنصة الأولى للباحثين من العديد من الدول وعلى رأسها الدول العربية لطرح بحوثهم وتبادل المعلومات والأفكار، كما ساهم في تقدم كبير في تطوير علاجات الأمراض الجلدية، وهو ما أكدته شركات صناعة الأدوية المشاركة في المؤتمر.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد محمد، إن ما يميز النسخة الحالية من المؤتمر هو محتواه الذي يركز على العلاجات الحديثة للأمراض الجلدية بعيداً عن العلاجات التجارية التي تشمل الطب التجميلي، كما يهدف إلى تطوير الكوادر الطبية وتبادل المعرفة والخبرات.

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