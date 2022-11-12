شرطة دبي تحتفي باليوم العالمي للعلوم

المصدر: دبي - البيان

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمجلس العلماء، ومجلس الجامعات والكليات، ومجلس شرطة دبي الطلابي، احتفالية اليوم العالمي للعلوم تحت شعار «من أجل السلام والتنمية»، والذي يصادف الـ10 من شهر نوفمبر من كل عام، وذلك بهدف تعزيز دور العلم في المجتمع، وتسليط الضوء على طرائق تسخيره لخدمة المجتمع لتحقيق الاستقرار والسلام التنمية.

وشارك في الاحتفالية التي عقدت في نادي ضباط شرطة دبي، 9 مدارس ومن ضمنها مدارس حماية وبعدد 140 طالباً وطالبة، و3 محاضرين من مركز محمد بن راشد للفضاء، ومختبرات دبي للمستقبل، وشركة رمال لإنترنت الأشياء، وشملت الفعاليات محاضرات وعروضاً علمية ترفيهية، واستعراض 12مشروعاً لـ24 طالباً من طلبة المدارس والجامعات.

وقال النقيب الخبير عبدالله البستكي رئيس لجنة علماء الشباب في مجلس علماء شرطة دبي، إن المجلس انطلاقاً من دوره في دعم العلوم واستقطاب أصحاب القدرات العلمية في مختلف الاختصاصات، وتعزيز البحوث العلمية وتطبيقاتها في شرطة دبي وخارجها، بما يحقق تطلعات القيادة العامة لشرطة دبي نحو المستقبل، نظم بالتعاون مع مجلس الجامعات والكليات، ومجلس شرطة دبي الطلابي احتفالاً بهذا اليوم العالمي، الذي يؤكد دور العلم والعلماء في تحقيق السلام والرخاء للشعوب، وأهميته في تحقيق الاستقرار عبر توجيه الطاقات لخدمة البشرية والارتقاء بنوع الحياة في الصعد كافة.

دعم

وأضاف إن العلوم تسهم في تعزيز مهام شرطة دبي لدعم المنظومة الأمنية، عبر رفد كوادرها بالخبراء والمتخصصين والباحثين في التخصصات كافة، إلى جانب الإسهام في إنشاء جيل محب للعلوم والاكتشافات ويوظفها لخدمة المجتمع والوطن.

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