خالد المدفع: الإمارات وجهة عالمية مفضلة للسياحة

المصدر: الشارقة - البيان

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قال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، رعاه الله، للاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 يؤكد على الجهود المبذولة على مستوى دولة الإمارات لترسيخ مكانتها الريادية كوجهة سياحية مفضلة على مستوى العالم.

وبالرغم من كونها ضمن أهم 10 وجهات سياحية عالمية، إلا أن قيادتنا الرشيدة تطمح كما عودتنا للوصول إلى التميز المستدام عبر خلق بيئة جاذبة تسهم في استقطاب 100 مليار درهم كاستثمارات سياحية، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى 450 مليار درهم.

وأضاف: «سنوظف في هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة مواردنا البشرية والمادية، لتتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، عبر تطوير وترويج وتشجيع القطاع السياحي في الإمارة، من خلال الحفاظ على استدامة موارده وتطوير استثماراته، وتعزيز صورة الدولة وإمارة الشارقة في أذهان المسافرين والمستثمرين من أنحاء العالم، عبر تسليط الضوء على التنمية والنهضة التي نشهدها في إطار عملية التنمية الشاملة والمستدامة التي تتماشى في جوهرها مع توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله، وبما ينسجم أيضاً مع وثيقة مبادئ الخمسين التي ترسم وتؤسس لمسار استراتيجي وتنموي شامل خلال السنوات المقبلة».

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