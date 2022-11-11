عزة النعيمي لـ«البيان»: «نادي سيدز» خطوة جديدة على طريق دعم المرأة وتمكينها

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت مؤسسة سيدز للتطوير المهني والإداري، نادي للسيدات (سيدز كلوب) في دبي، لدعم المرأة في سوق العمل وفي الحياة الاجتماعية بشكل خاص، وذلك تحت رعاية وحضور الشيخة عزة بنت راشد النعيمي مديرة مؤسسة حماية للمرأة والطفل بعجمان وعدد من زوجات قناصل الدول في دبي.

وبهذه المناسبة أكدت الشيخة عزة الرئيس الفخري للنادي لـ«البيان» أنه طالما حظيت المرأة بدعم قوي من قبل القيادة الرشيدة، التي حرصت على التفاعل مع متطلباتها ومشكلاتها ومن ثم تهيئة الظروف التي تمكنها من القيام بدورها في خدمة وظنها ومجتمعها وإعطائها المكانة التي تستحقها في المجتمع وصون حقوقها.

وأضافت الشيخة عزة أنه من أجل ذلك حرصت مؤسسة حماية للمرأة والطفل على دعم هذه المبادرة التي أطلقتها صباح أمس مؤسسة سيدز للتطوير المهني والإداري خلال حفل أقيم في فندق تاور بلازا بدبي.

ومن جهتها أوضحت الدكتورة هند القصير مديرة المؤسسة أن سيدز كلوب يهدف إلى دعم السيدات غير العاملات واللواتي اخترن الأمومة وذلك عبر تعزيز الاستقرار الأسري وإخضاعهن لدورات وورش تدريبية في العديد من النواحي المهمة لتحقيق هذا الهدف، ومن ثم إضافة لبنات جديدة لبناء السلام والاستقرار الاجتماعي في الدولة.

وأضافت القصير أن النادي أيضاً يدعم النساء في سوق العمل عبر تأهيلها وتدريبها وتطوير مهاراتها الوظيفية والقيادية، إلى جانب دعم رائدات الأعمال باعتبارهن يساهمن في دفع عجلة النمو الاقتصادي وعجلة التقدم.

وذلك عن طريق توظيف مهاراتها في مجالات عدة مثل التطوع، والتدريب، والمعارض، والتوجيه وتوفير فرص العمل ضمن خطة سنوية تشغيلية تهدف إلى الاستقلال المادي والمجتمعي والوجداني للمرأة.

مبادرة

ومن ناحيتها أوضحت مريم بن عسكر النقبي مستشارة في مؤسسة سيدز للتطوير المهني والإداري، أن المبادرة تنسجم مع نهج القيادة الرشيدة الرامي إلى تنمية مهارات المرأة وبناء قدراتها لتمكينها من الإبداع في عملها وفي مجتمعها ووسط أسرتها بما يسهم بشكل فعال في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وأضافت النقبي أنها أيضاً تمكن الأسر الوحيدة أي النساء اللواتي فقدن العائل سواء بالانفصال أو الوفاة من الاستقلال المادي والاعتماد على أنفسهن، مشيرة إلى أنه سيسهم في تعزيز قيم وموروث المجتمع الإماراتي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز