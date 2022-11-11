الإمارات تقدم إمدادات غذائية عاجلة للمتضرّرين من الفيضانات في نيجيريا

المصدر: وام

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أرسلت دولة الإمارات اليوم إلى العاصمة النيجيرية أبوجا طائرة مساعدات تحمل 31 طناً من الإمدادات لإغاثة المناطق والأهالي المتضررين من الفيضانات التي شهدتها نيجيريا مؤخراً وأثّرت على 34 ولاية من أصل 36 وتسبّبت بأضرار جسيمة للبنية التحتية وللأراضي الزراعية.

وتضمنت المساعدات الإغاثية العاجلة كميات كبيرة من المواد الغذائية الأساسية وذلك للمساهمة في توفير الاحتياجات الضرورية لأكثر من 1.3 مليون متضرر، معظمهم من الأطفال والنساء.

وصرح سعادة الدكتور فهد عبيد التفاق، سفير الدولة لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية، أنّ إرسال هذه الإمدادات الإغاثية يأتي في إطار تضامن دولة الإمارات مع نيجيريا الصديقة وشعبها في مواجهة الآثار التي أحدثتها الفيضانات وما أوقعته من ضحايا وأضرار مادية كبيرة، وفي إطار العلاقات الوثيقة بين البلدين، وانطلاقاً من الدور الرائد لدولة الإمارات في مد يد العون للدول التي تعاني من ظروف فرضتها عليها الكوارث الطبيعية، والمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الناتجة عن التغيرات المناخية الحادة التي تشهدها العديد من دول العالم خاصة في القارة الأفريقية".

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