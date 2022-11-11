غداً.. درجات الحرارة في الإمارات تميل للانخفاض

المصدر: ​وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية بعد الظهر يصاحبها سقوط أمطار، وتميل درجات الحرارة للانخفاض، ورطباً ليلاً وصباح الأحد مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وقال المركز، في بيانه اليومي، إن الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:22، والمد الثاني عند الساعة 04:37، والجزر الأول عند الساعة 08:02، والثاني عند الساعة 21:38، وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:34، والمد الثاني عند الساعة 00:39، والجزر الاول عند الساعة 17:26، والجزر الثاني عند الساعة 06:28.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 34 23 90 30

دبي 36 24 90 30

الشارقة 35 20 90 35

عجمان 34 24 90 40

أم القيوين 34 20 90 40

رأس الخيمة 36 19 75 35

الفجيرة 30 24 80 60

العـين 32 24 75 35

ليوا 34 21 90 25

الرويس 35 24 90 25

السلع 34 25 90 30

دلـمـا 31 27 85 40

طنب الكبرى 30 27 85 40

طنب الصغرى 30 27 85 40

أبو موسى 30 27 85 45.

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