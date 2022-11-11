الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تستقبل وفداً من مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين

المصدر: وام

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زار وفد من مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين برئاسة سعادة شمسة صالح الأمينة العامة للمجلس مقر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في أبوظبي وذلك في إطار تعزيز التعاون في مجالات تعزيز وحماية حقوق الإنسان ولاسيما ما يتعلق بحقوق المرأة.

كان في استقبال الوفد.. سعادة مقصود كروز رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وسعادة فاطمة الكعبي نائب رئيس الهيئة، وسعادة الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام للهيئة .

واستعرض سعادة مقصود كروز - خلال لقائه بالوفد - رؤية الهيئة وتطلعاتها الحقوقية ولجانها الدائمة الست وسبل التعاون المشترك.

وقال سعادة مقصود كروز: "نثمن الدور الرائد الذي يلعبه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في دعم المرأة وتقليص الفجوة بين الجنسين في القطاعات كافة"، مؤكدا أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ملتزمة بدورها الداعم للحقوق كافة المتعلقة بالمرأة، وهي شريك أساسي في الهيئة إذ يضم مجلس الأمناء 6 نساء من أصل 12 عضواً.

من جهته أعرب وفد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن شكره للهيئة على حسن الاستقبال واطلاعه عن قرب على خططها ومساعيها التي تصب في صالح الإنسان وحقوقه.

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