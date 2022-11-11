محمد بن راشد: لن نصنع مستقبلاً أفضل لشبابنا العربي بغير القراءة والمعرفة

المصدر: دبي - البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنه لن نصنع مستقبلاً أفضل لشبابنا العربي بغير القراءة والمعرفة.

جاء ذلك خلال تتويج صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رعاه الله، بطل تحدي القراءة العربي في الحفل الختامي للدورة السادسة من المبادرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية، والذي أقيم في دبي.

حيث شارك في التكريم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي، الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وشهد الحفل تتويج كل من بطل التحدي، وبطل الجاليات، والمشرف المتميز، بالإضافة إلى تكريم المدرسة المتميزة، وذلك على مسرح أوبرا دبي بحضور أكثر من 2,000 شخصية منهم 360 من أبطال التحدي على مستوى الدول والجاليات.

وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الطالبة شام محمد البكور من سوريا بدرع الدورة الـ 6 من تحدي القراءة العربي عقب فوز متميز باللقب من بين 22.27 مليون مشارك سجلوا المشاركة القياسية الأكبر في تاريخ التحدي القرائي منذ انطلاقته.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: تحدي القراءة العربي تحول من مسابقة قرائية إلى أكبر حدث ثقافي عالمي وحراك معرفي حفز ملايين الطلاب العرب.

وأعرب سموه عن الثقة بأجيال المستقبل قائلاً: تحدي القراءة العربي نجح في صنع أرقى ظاهرة معرفية في أمتنا العربية، أنزل الكتاب العربي من الرفوف ووضعه بين أيدي شبابنا.. لتنهل منه العقول والقلوب.. وتضاء على هديه الدروب.

وأكد سموه أن تحدي القراءة العربي أجمل هدية يمكن أن تقدمها دولة الإمارات لملايين الشباب العربي.. فالقراءة تفتح لهم أبواب المستقبل.ونوّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بكل المشاركين والمساندين للتحدي قائلاً: أشكر وزارات التربية في كافة الدول العربية وآلاف المشرفين وملايين الطلاب العرب على المساهمة في خلق هذه التظاهرة المعرفية غير المسبوقة.

ودون سموه على حسابه الرسمي في «تويتر» أمس: «اختتمنا بحمد الله اليوم فعاليات تحدي القراءة العربي، مسابقة شارك فيها 22 مليون طالب من 44 دولة لقراءة 50 كتاباً في كل عام دراسي، والفائزة هذا العام هي شام البكور من سوريا الحبيبة، سوريا الحضارة واللغة والثقافة، سوريا العلم والعلماء والتاريخ».

وأضاف سموه: «وضمن تحدي القراءة ومن بين 92 ألف مدرسة شاركت في التحدي فازت مدرسة المختار جازوليت، من المملكة المغربية كأفضل مدرسة تدعم القراءة وترسخها في أجيالنا، مبروك للمغرب هذا الحراك الثقافي، حيث شارك في التحدي مليون طالب مغربي».

وتابع سموه: «وضمن فعاليات أكبر مسابقة عالمية في القراءة والتي شارك فيها 126 ألف مشرف على القراءة من 44 دولة حول العالم، فازت من المملكة الأردنية المشرفة نور الجبور، تحية لها وتحية لأكثر من 2 مليون طالب شاركوا من المملكة الأردنية الشقيقة».

واختتم سموه: «تحدي القراءة هو تحد لصنع حضارة تبدأ بتنوير العقول عبر الكتاب، هو تحد لنا جميعاً لتنفيذ أول وصية نزلت من السماء إلى الأرض «اقرأ». هدفنا أن يكون في كل بيت قارئ، ولن نصنع مستقبل أفضل لشبابنا العربي بغير القراءة والمعرفة».





المدرسة المتميزة

وحصلت «مدرسة المختار جازوليت» من المملكة المغربية على لقب «المدرسة المتميزة»، وجائزة بقيمة مليون درهم، بعد تفوقها من بين أكثر من 92 ألف مدرسة شاركت في الدورة الـ 6 من تحدي القراءة العربي.

وحازت مدرسة متوسطة وثانوية مدارس التربية الأهلية من المملكة العربية السعودية على المركز الثاني وجائزة بقيمة 500 ألف درهم، فيما حلت مدرسة العهد الزاهر من مملكة البحرين على المركز الثالث وحصلت على جائزة بقيمة 300 ألف درهم.

وكانت مدرسة المختار جازوليت في الرباط بالمغرب جاءت في المرتبة الأولى على مستوى المملكة المغربية، والمدرسة الابتدائية تشارك في التحدي منذ انطلاقته. ووصلت نسبة مشاركة طلابها بالتحدي 100%. وشاركت جميع أقسام المدرسة في دعم مشاركة طلابها بأساليب تربوية تحفيزية.

وحصدت مدرسة متوسطة وثانوية مدارس التربية الأهلية في الدمام بالسعودية على المركز الأول على مستوى المملكة العربية السعودية، وأطلقت المدرسة وشاركت في مبادرات داعمة لفكرة التحدي لنشر ثقافة القراءة، منها التعاون مع شركاء من المجتمع المحلي لتوسيع الأثر الإيجابي للقراءة، والدورات التدريبية للطلاب والمعلمين والأهالي.

وحازت مدرسة العهد الزاهر الثانوية من المحافظة الشمالية بمملكة البحرين على المركز الأول على مستوى المملكة، وبلغت نسبة مشاركة طلابها في التحدي 100%، كما شاركت كل أقسام المدرسة في دعم المبادرة بأساليب تربوية وتحفيزية للطلاب. وتجاوز عدد المدارس المشاركة في الدورة الـ 6 من التحدي القرائي في جمهورية مصر العربية 28 ألف مدرسة.

فيما قارب العدد 24 ألف مدرسة في المملكة العربية السعودية و15 ألف مدرسة في الجمهورية الجزائرية، وتجاوز 10 آلاف مدرسة في المملكة المغربية، ونحو 5 آلاف مدرسة في الجمهورية التونسية و4 آلاف مدرسة في المملكة الأردنية الهاشمية.





المشرف المتميز

وحققت نور محمد الجبور من الأردن لقب «المشرف المتميز» وجائزة بقيمة 300 ألف درهم. وحل في المركز الثاني عبدالرحمن الحارثي من المملكة العربية السعودية، وفاز بجائزة بقيمة 100 ألف درهم، وكان المركز الثالث من نصيب حنين العبدالله من سوريا، وفازت بجائزة بقيمة 70 ألف درهم.

وضمت لجنة تحكيم نهائيات تحدي القراءة العربي في دورته الـ 6 الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتورة ليلى العبيدي، الروائية والمحاضرة في تخصصات الأدب العربي في عدد من الجامعات العربية، والدكتورة بروين حبيب، الشاعر والناقدة والأكاديمية والخبيرة الإعلامية.

أوبريت

وشهد جمهور الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي في دورته الـ 6 أوبريت «النشيد الوطني للدول العربية»، والذي جمع نخبة من النجوم والفنانين العرب من مختلف الدول العربية، وضم مقاطع مختارة معبرة من الأناشيد الوطنية للدول العربية للاحتفاء بأبطال القراءة.

كما شهد الحفل عرض مقطع فيديو مصور شاركته بطلة تحدي القراءة العربي في دورته الثالثة المغربية مريم أمجون، وشكل رسالة تحفيز للطلبة لمواصلة المشاركة في الدورات المستقبلية لتحدي القراءة العربي.

الأكبر حتى الآن

أصبحت النسخة الـ 6 من تحدي القراءة العربي الدورة الأكبر من نوعها في تاريخه منذ انطلاقته الأولى بتسجيلها 22.27 مليون مشارك ومشاركة من 44 دولة، وذلك بعد أن تواصل صعود أعداد المشاركين في تحدي القراءة العربي الذي تنظمه «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» دورة بعد أخرى.

وسجلت الدورة الأولى من التحدي نحو 3.6 ملايين طالب وطالبة من 19 دولة، ثم تضاعف العدد في الدورة الثانية ليتجاوز 7.4 ملايين طالب وطالبة من 26 دولة، وفي الدورة الثالثة وصل عدد المشاركين إلى 10.5 ملايين طالب وطالبة من 44 دولة.

وفي الرابعة 13.5 مليون طالب وطالبة من 49 دولة، وفي الدورة الخامسة 21 مليون طالب وطالبة من 52 دولة، لتصل في السادسة إلى 22.27 مليون طالب وطالبة من 44 دولة.

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الفائزون:

› شام البكور من سوريا تفوز بلقب بطل تحدي القراءة العربي

› مدرسة المختار جازوليت من المغرب تحصد لقب «المدرسة المتميزة»

› نور الجبور تفوز بلقب «المشرف المتميز»

› ندى السطري من بلجيكا تحصد لقب بطل فئة الجاليات

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