«من مثل أمي» تدمع محمد بن راشد

المصدر: دبي - البيان

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ظهر التأثر واضحاً على وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أثناء قيام مريم أمجون، التي تُوّجت بلقب «بطل تحدي القراءة العربي» عام 2018 بسرد مقتطفات من كتابه «قصتي»، الذي يتحدث فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن ذكرى والدته الشيخة لطيفة بنت حمدان، وأظهر مقطع مصور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وهو يمسح دمعة عندما بكت أمجون وهي تقرأ الجزء الخاص عن ذكريات الطفولة وكيف كانت والدته، رحمها الله، تغمره حباً وحناناً في حله وترحاله، وكذلك لحظة وداع سموه لوالدته إلى مثواها الأخير.

وقد حظي مقطع الفيديو الذي بدا فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وهو يمسح دمعته بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول الفيديو على نطاق واسع.

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