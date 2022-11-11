حمدان بن محمد يكرم الأبطال أوائل التحدي

المصدر: دبي - البيان

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كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الأبطال أوائل تحدي القراءة العربي على مستوى الدول العربية المشاركة لما حققوه من إنجاز متميز.

وتم تتويج الطفلة شام محمد البكور من سوريا بلقب تحدي القراءة العربي للموسم السادس، بعد منافسات المرحلة الأخيرة والحاسمة التي شهدت تقارباً في المستوى المتميز للطلبة، وحصلت على جائزة قيمتها مليون درهم.وحل الطالب آدم القاسمي من تونس في المركز الثاني، والطالب راشد الخطيب من الأردن في المركز الثالث، ونال صاحب المركز الثاني جائزة بقيمة 100 ألف درهم وصاحب المركز الثالث جائزة بقيمة 70 ألف درهم.

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