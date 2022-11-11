سيف بن زايد يكرم أبطال الجاليات

المصدر: دبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أبطال الجاليات في تحدي القراءة العربي. وكان لقب بطل الجاليات المشاركة في الدورة السادسة من تحدي القراءة العربي من 26 دولة خارج الوطن العربي من نصيب ندى السطري من بلجيكا، ومع جائزة بقيمة 100 ألف درهم. وفاز بالمركز الثاني عن فئة الجاليات مروة البكري من إسبانيا مع جائزة بقيمة 70 ألف درهم، فيما كان المركز الثالث من نصيب ناديا البهنسي من النمسا مع جائزة بقيمة 30 ألف درهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز