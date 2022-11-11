شام البكور: شكراً ملهم الأجيال وراعي الفكر والمعرفة

المصدر: دبي – خلود حوكل

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وجهت الطفلة شام البكور بطلة تحدي القراءة العربي 2022 الشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على التكريم والحفاوة التي حظيت بها في دبي، وعلى مسابقة تحدي القراءة التي تجمع الأجيال على هدف واحد، وهو التسابق من أجل مزيد من العلم والمعرفة.

مؤكدة أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ملهم الأجيال وراعي الفكر والمعرفة، كما أن سموه مصدر فخر للأجيال العربية.

وعبرت شام عن سعادتها بتتويجها بطلة «التحدي» في موسمه السادس، حيث قالت: «لم أتوقع أن أتوج بطلة للتحدي، وأشعر بالسعادة الكبيرة بهذا اللقب، وقد قرأت ما يزيد على 50 كتاباً في هذه المسابقة، وكانت كتب السيرة النبوية من أكثر الكتب التي قرأتها لما تحملها بين صفحاتها من قيم وتعاليم دينية وأخلاقية، ونصحت شام الأطفال والشباب بالقراءة واتخاذها عادة وأسلوب حياة، ليسهموا مستقبلاً في بناء أوطانهم وتقدم البشرية.

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