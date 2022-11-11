فائزون: محمد بن راشد يعيد ألق الحضارة العربية

المصدر: دبي ــ خلود حوكل

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أكد الفائزون في الدورة السادسة من تحدي القراءة العربي، المبادرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية، في حديثهم لـ«البيان» أن المبادرة منارة فكرية ومعرفية تعزز مكانة الثقافة والمعرفة في استعادة ألق الحضارة العربية، وتخطي كافة التحديات في سبيل قطع أشواط مهمة على صعيد تحقيق خير البشرية.

وتقدم ورفاه الإنسانية وسلامها، مشددين على أن هذه المبادرة جذوة ونبع لتحفيز الإبداع والمبدعين ولتكوين أجيال مؤهلة ومتمكنة قادرة على قيادة مسارات العمل الإنساني إلى أعلى مستويات التطور والتمكين والتميز.

فخر

وعبرت نور محمد الجبور الفائزة بلقب «المشرف المتميز» لهذه الدورة من تحدي القراءة العربي عن فخرها بالفوز باللقب ضمن هذه المبادرة النوعية التي يرعاها قائد شاغله ودأبه الفكر والمعرفة والتطور، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأكدت نور سعادتها بالفوز وتتويجها بالمشرف المتميز، وقالت: إن طلاب التحدي وصلوا إلى مرحلة متقدمة وقدرة على انتقاء الكتب، وهناك من الطلاب من قرأ أكثر من 100 كتاب. وتابعت الجبور: استخدمت مسرح الطفل وعرضت قصة من شخصيات وهمية في تجربة طبقتها على الطلاب لجذبهم نحو عوالم القراءة، وهي إحدى المبادرات التي تستهدف الأطفال وتحثهم على الإبداع والتميز.

تميز

ووجه آدم القاسمي الحائز على المركز الأول في التحدي بتونس، والحاصل على المركز الثاني في منافسات المرحلة الأخيرة من التحدي التي شهدت تقارباً في المستوى المتميز للطلبة شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هذه المبادرة الرائعة التي تحتفي باللغة العربية، وتثري عقول الأجيال بالفكر والمعرفة، وعبر آدم القاسمي عن سعادته بهذا الإنجاز الذي وصل إليه كما قال بفضل دعم أحبته وأصدقائه. وأضاف: وصلت إلى هذه المرحلة تحقيقاً للوعد الذي قطعته لشعب تونس في التميز والنجاح في المسابقة.

طريق النجاح

وتوجه راشد الخطيب بطل تحدي القراءة العربي على مستوى الأردن، والحائز على المركز الثالث في منافسات المرحلة الأخيرة من التحدي بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على هذه المبادرة التي أعادت للغة العربية أوجها وألقها وزرعت في قلوب النشء والشباب حب العلم والمعرفة. وأكد راشد الخطيب أهمية الإصرار والمثابرة في الوصول إلى طريق النجاح، ووجه نصيحة للشباب بالعمل والعزم من أجل تحقيق الأهداف والوصول إلى مستقبل مشرق.

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