تحدي القراءة .. حلول رقمية مبتكرة لتقييم الفائزين

المصدر: دبي - البيان

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استفاد تحدي القراءة العربي في موسمه السادس من الحلول الرقمية المبتكرة التي تم تطبيقها ومكّنت المشاركين في التحدي والقائمين على مختلف مراحله من مواجهة تحديات جائحة (كوفيد19).

وتم اختيار الأبطال بعد سلسلة تصفيات شاملة بإشراف لجان تحكيم تحدي القراءة العربي من الخبراء والمتخصصين والتربويين لتقييم المتسابقين في التحدي افتراضياً وصولاً إلى اختيار الأبطال الفائزين على مستوى الدول والجاليات، وحتى اختيار بطل تحدي القراءة العربي.

أوائل الدول العربية

وأعلن تحدي القراءة العربي على مدى الأشهر والأسابيع التي سبقت الحفل الختامي في دبي، أسماء أبطال تحدي القراءة العربي على مستوى الدول والجاليات، وحصلت تالية عثمان على لقب بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى السودان.

وأسيل مصلح على لقب بطل تحدي القراءة العربي على مستوى فلسطين، وأريج القرني على لقب التحدي على مستوى المملكة العربية السعودية على مستوى الطالبات، بالإضافة إلى معاذ الروقي بطل التحدي على مستوى المملكة العربية السعودية على مستوى البنين، وفي الجزائر حصدت سجود رحاحلة لقب بطل التحدي العربي على مستوى الجزائر.

وفاز محمد علي اليماحي بلقب بطل تحدي القراءة العربي في دورته السادسة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تُوجت سمية الشعيلية بطلة للتحدي على مستوى سلطنة عمان، وحصدت غلا العنزي لقب بطل تحدي القراءة العربي على مستوى الكويت، وفاز محمد جميل ببطولة التحدي على مستوى البحرين، وحازت شام البكور بطولة تحدي القراءة العربي على مستوى سوريا في المشاركة الأولى للجمهورية في المسابقة القرائية.

وحصد آدم القاسمي بطولة تحدي القراءة العربي على مستوى الجمهورية التونسية، وحصلت شدوة الزغبي على لقب البطولة على مستوى جمهورية مصر العربية، وفازت لجين سرحان ببطولة التحدي القرائي على مستوى الأزهر الشريف، وعلى مستوى موريتانيا، فاز مصطفى أنجيه ببطولة تحدي القراءة العربي في دورته السادسة على مستوى الجمهورية، وحازت إحسان حاضر على بطولة التحدي على مستوى المملكة المغربية.

وفاز راشد الخطيب بلقب بطل تحدي القراءة العربي على مستوى الأردن، فيما حصد عبدالله الشمري لقب التحدي على مستوى قطر، وحصلت نجاد أربط على لقب بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى جيبوتي، وحازت زينب عباس لقب بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى العراق.

أبطال الجاليات

وتنافس على لقب بطل الجاليات ضمن الموسم السادس لتحدي القراءة العربي نخبة من أبطال الجاليات على مستوى الدول وهم، الطلبة سارة محمد المحفدي، محمد محمد ماجد السحار، سحر دراق السباعي، سارة عدي، دانية عبدالعال، سارة محمد عبدالرحمن أحمد، مروة البكري، يوسف بشار العوضي، درة ماهر الحلبي، هيا أنس محمد السطم، ندى بلال سليمان السطري، مريم ضمير مسلمان، محمد خالد محمد الشيخ، رهف أمين النواجحة، معاذ محمد نجم الدين عبدالجواد، إكرام عاصم، ديانا عبدالسلام، حبيبة موسى أبوالفتح موسى، سنا عزيز غانم العقيدي، عبدالعزيز محمد حسين بكري، سلاف خليل العجيلي، ناديا عبدالجليل البهنسي، ماريا أحمد النعسان.

وشهدت التصفيات النهائية للدورة السادسة من تحدي القراءة العربي على مستوى الجاليات تنافس أبطالها في مكتبة محمد بن راشد بدبي التي قدموا إليها من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وألمانيا، وفرنسا، والدنمارك، وهولندا، والسويد، وإسبانيا، وإيطاليا، والنرويج، وفنلندا، وبلجيكا، والهند، والصين، وإندونيسيا، واليونان، وأستراليا، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، وماليزيا، وروسيا، والنمسا، وسويسرا.

استقبال حافل

ووصلت وفود تحدي القراءة العربي إلى دبي قبل أيام من احتفاليته الختامية لخوض المرحلة الأخيرة من المنافسات في التحدي، حيث كان فريق عمل تحدي القراءة العربي وكوادر من «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» في استقبال وفود التحدي الذين بلغ عددهم 360 شخصاً، وحظوا باستقبال استثنائي في مطار دبي الذي رحّب بوصولهم بختم مصمم خصيصاً لهم يحمل شعار تحدي القراءة العربي.

برنامج شامل

وإلى جانب المنافسات، حظي وفود تحدي القراءة العربي في دبي ببرنامج ترفيهي تثقيفي شامل أعده القائمون على تحدي القراءة العربي للمتأهلين النهائيين، وضم زيارات لعدد من أبرز معالم دبي منها، «متحف المستقبل»، المبنى الأجمل على وجه الأرض.

و«مكتبة محمد بن راشد» أهم وأكبر معلم ثقافي جديد في دبي، ومدينة «دبي باركس آند ريزورتس»، أكبر وجهة ترفيهية متكاملة من نوعها في المنطقة، و«القرية العالمية» في دبي، والتي تحتفل بيوبيلها الفضي هذا العام وتشكل ملتقى للحضارات العالمية ومعرضاً مفتوحاً في الهواء الطلق لثقافات البلدان والشعوب.

رسالة ثقافية وحضارية

ويهدف تحدي القراءة العربي، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى تعزيز اهتمام الأجيال الصاعدة والنشء بالقراءة والمطالعة والتحصيل المعرفي، ورفع مستوى الوعي بأهمية القراءة لدى الطلبة المشاركين على مستوى الوطن العربي والعالم، وتعزيز الثقافة العامة، وتطوير التعبير عن الذات بلغة عربية سليمة، وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير الإبداعي، لما فيه إعداد جيل قادر على المساهمة في إثراء المحتوى المعرفي المتاح باللغة العربية وتعزيز مكانتها والمساهمة في الفكر والعلوم الإنسانية.

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