برعاية محمد الشرقي«مؤتمر الفجيرة للفلسفة» 17 الجاري

المصدر: الفجيرة- وام

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تحت رعاية وحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ينظم بيت الفلسفة مؤتمر الفجيرة العالمي للفلسفة في دورته الثانية تحت عنوان: «الفلسفة والراهن» تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة، وذلك خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2022 في فندق ومنتجع البحر- الفجيرة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد في فندق ومنتجع البحر بالفجيرة، بحضور أحمد السماحي مدير بيت الفلسفة، والدكتور أحمد برقاوي عميد بيت الفلسفة، حيث تم الإعلان عن جدول أعمال المؤتمر، ومواضيع جلساته النقاشية المتنوعة.

وقال أحمد السماحي: إن مؤتمر الفجيرة العالمي للفلسفة يعد مشروعاً غير مسبوق في تعزيز الحراك الثقافي في العالم العربي، حيث يناقش قضايا الراهن ومشكلاته، ويضم نخبة من الفلاسفة العالميين والمتحدثين لمناقشة محاور المؤتمر في أيام انعقاده، ويسلط الضوء في دورته هذا العام على الشباب عبر المشاركة في جلسة مخصصة لهم، والاستماع إلى آرائهم وهواجسهم الفلسفية.

وأوضح أن المؤتمر يهدف إلى الكشف عن أهمية الفلسفة والتعليم الفلسفي للأطفال، حيث ستخصص جلسة للاستماع إلى نخبة من المختصين بهذا الشأن.

من جانبه قال عميد بيت الفلسفة الدكتور أحمد برقاوي «إن جميع المحاضرات منصبة على تفكيك الراهن فلسفياً بكل ما يتفتح عنه الراهن من مشكلات مرتبطة بالوجود الإنساني والحياة وتأسيس نظرة كلية عن حركة التاريخ الراهنة والممكنات، التي تنطوي عليها، والممكنات التي تحدد مستقبل حركة التاريخ ومساره».

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