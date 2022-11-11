سيف بن زايد وخالد بن محمد بن زايد يحضران أفراح بن حموده

المصدر: أبوظبي - وام

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حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، حفل الاستقبال الذي أقامه فرج بن حموده الظاهري بمناسبة زفاف أحمد علي بن حموده الظاهري إلى كريمة علي غانم بن حموده الظاهري.

وحضر الحفل الذي أقيم بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وفرج بن حموده الظاهري، وعدد من كبار المسؤولين وجمع من المدعوين. وتخلل الحفل عروض للفرق الشعبية من التراث الإماراتي.

وقدم سموهما التهاني والتبريكات للعروسين، متمنيين لهما حياة زوجية سعيدة ملؤها الرفاه والبنين.

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