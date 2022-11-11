نجوم العرب يحيون الحفل الختامي لتحدي القراءة

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد جمهور الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي في دورته الـ 6، أوبريت «النشيد الوطني للدول العربية»، والذي جمع نخبة من النجوم والفنانين العرب من مختلف الدول العربية، وضم مقاطع مختارة معبرة من الأناشيد الوطنية للدول العربية للاحتفاء بأبطال القراءة، كما شهد الحفل عرض مقطع فيديو مصور شاركته بطلة تحدي القراءة العربي في دورته الثالثة المغربية مريم أمجون، وشكل رسالة تحفيز للطلبة لمواصلة المشاركة في الدورات المستقبلية لتحدي القراءة العربي.

وقدم الفنان الفلسطيني محمد عساف أغنية «اقرأ وتحدى الأمية»، كما شارك الفنان «أبو» في إحياء الحفل الختامي لمبادرة «تحدي القراءة العربي» برفقة طفل من أصحاب المواهب الغنائية.

وفي ختام أغنيته ألقى «أبو» كلمة قصيرة وجهها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قال فيها: «أنقل لسموك حب وتقدير واعتزاز 100 مليون مصري، وتهانينا بخمسين عاماً من الأخوة، والحب بين بِلادنا.. ربنا يديمها نعمة.. حفظكم الله.. ومن تقدم لتقدم».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز