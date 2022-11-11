محمد بن راشد: مسيرة الحضارة تبدأ من تنوير العقول

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مسيرة الحضارة تبدأ من تنوير العقول، والقراءة هي نور العقل، ونور الدرب نحو مستقبل أفضل لأجيالنا العربية.

جاء ذلك خلال تتويج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بطل تحدي القراءة العربي في الحفل الختامي للدورة السادسة من المبادرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية، والذي أقيم في دبي.

وشهد الحفل تتويج كل من بطل التحدي، وبطل الجاليات، والمشرف المتميز، بالإضافة إلى تكريم المدرسة المتميزة، وذلك على مسرح أوبرا دبي، بحضور أكثر من 2.000 شخصية منهم 360 من أبطال التحدي على مستوى الدول والجاليات.

وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الطالبة شام محمد البكور من سوريا بدرع الدورة السادسة من تحدي القراءة العربي، عقب فوز متميز باللقب من بين 22.27 مليون مشارك، سجلوا المشاركة القياسية الأكبر في تاريخ التحدي القرائي منذ انطلاقته. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «تحدي القراءة العربي تحول من مسابقة قرائية إلى أكبر حدث ثقافي عالمي وحراك معرفي حفز ملايين الطلاب العرب».

وأعرب سموه عن ثقته بأجيال المستقبل، قائلاً: «تحدي القراءة العربي نجح في صنع أرقى ظاهرة معرفية في أمتنا العربية.. أنزل الكتاب العربي من الرفوف ووضعه بين أيدي شبابنا.. لتنهل منه العقول والقلوب.. وتضاء على هديه الدروب».

وأكد سموه أن: «تحدي القراءة العربي أجمل هدية يمكن أن تقدمها دولة الإمارات لملايين الشباب العربي، فالقراءة تفتح لهم أبواب المستقبل».

ونوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بكل المشاركين والمساندين للتحدي، قائلاً: «أشكر وزارات التربية في كافة الدول العربية وآلاف المشرفين وملايين الطلاب العرب على المساهمة في خلق هذه التظاهرة المعرفية غير المسبوقة».

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نائب رئيس الدولة:

› تحدي القراءة هدية الإمارات لملايين الشباب العربي

› التحدي تحول من مسابقة قرائية إلى أكبر حدث ثقافي عالمي

› أرقى ظاهرة معرفية أنزلت الكتاب العربي من الرفوف ووضعته بين أيدي شبابنا





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