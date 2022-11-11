«آيرينا» تكرم صندوق أبوظبي للتنمية على جهوده في دعم «ETAF»

المصدر: أبوظبي - وام

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كرمت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» صندوق أبوظبي للتنمية على جهوده الريادية في تمويل المنصة العالمية «ETAF» بقيمة 400 مليون دولار، حيث يعد الصندوق أول مؤسسة تنموية داعمة للمنصة والهادفة إلى تعزيز انتشار مشاريع الطاقة المتجددة، جاء التكريم خلال الفعالية التي نظمتها «آيرينا» في مؤتمر «COP27» للإعلان الرسمي عن فتح باب تلقي طلبات التمويل الجديدة لدعم المنصة.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: «يأتي دعم الصندوق للمنصة وفقاً لتوجهات القيادة الرشيدة الهادفة إلى تعزيز انتشار مشاريع وحلول الطاقة المتجددة في الدول النامية لمواجهة تحديات التغير المناخي، مشيراً إلى أن المنصة تعد خطوة مهمة لتعزيز منظومة الاقتصاد الأخضر، وتساهم في زيادة الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة على مستوى عالمي.

وأضاف «ساهمت شراكتنا الاستراتيجية مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في دعم مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق واسع وانعكست بشكل إيجابي على تنمية مجتمعات الدول المستفيدة، ومساندتها على تحقيق أجندتها التنموية للتحول نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة واستغلال مواردها الطبيعية مما ساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لتلك الدول».

إطلاق

ومنصة «ETAF» تم إطلاقها خلال مؤتمر «COP26» في مدينة غلاسكو بالمملكة المتحدة في شهر نوفمبر 2021، حيث تستهدف جمع تمويل بقيمة 1 مليار دولار، لتقليص التحديات التي تواجه الدول النامية والمتمثلة في تأمين التمويل والخبرات اللازمة لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة، إضافةً إلى استقطاب استثمارات إضافية بقيمة 2 مليار دولار من مؤسسات التمويل الدولية، سعياً لإنتاج 1.5 جيجاواط من الطاقة المنتجة من المشاريع الجديدة الممولة من قبل المنصة بحلول العام 2030.

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