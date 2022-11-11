محمد الحسيني: العمل المناخي أولوية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام

المصدر: أبوظبي- البيان

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شارك معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية في فعاليات «يوم التمويل»، والذي عقد يوم أول من أمس على هامش فعاليات قمة المناخ COP27 المنعقدة في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وذلك لمناقشة قضايا تمويل المناخ والمشاريع الخضراء ودور القطاع الخاص في الاستثمار ضمن المشاريع الخضراء الصديقة للبيئة، كما اجتمع معاليه أيضاً مع رئيسة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، وسيجريد كاغ وزيرة المالية لمملكة هولندا.

فعاليات

وضم الوفد المرافق لمعاليه كلاً من علي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لقطاع العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة الضرائب الدولية في وزارة المالية، وحضر فعاليات «يوم التمويل» عدد من وزراء المالية، ورؤساء مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية ومديري البنوك العالمية، وغيرهم من المعنيين بقضايا تمويل المناخ.

وعن هذه المشاركة، شدد معالي محمد بن هادي الحسيني على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بقضايا المناخ، الأمر الذي يعكسه توليها رئاسة الدورة القادمة من مؤتمر الأطراف COP28 «مؤتمر الإمارات للمناخ»، حيث يشكل العمل المناخي أولوية ملحّة وعاملاً رئيسياً لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في المنطقة.

وقال معاليه: «قضايا المناخ هي ذات اهتمام عالمي ويتوجب على المجتمع الدولي اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتعافي من التأثيرات المناخية، وتعزيز الاستثمارات في تمويل قضايا المناخ والمشاريع الصديقة للبيئة مثل الطاقة النظيفة والبنية التحتية الخضراء، لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة».

وعلى جانب فعاليات «يوم التمويل»، اجتمع معاليه مع أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، حيث ناقش آليات التعاون المشترك في ضوء رئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 مؤتمر الإمارات للمناخ.

وتبادل معاليه مع رئيسة البنك الرؤى حول مجالات العمل المشترك وهي؛ التدابير المعتمدة لزيادة التمويل الخاص بالتكيف، والتمويل المتعلق بالمناخ وخاصة في مجال الماء والغذاء والإنذار المبكر، وتمويل تطوير المشاريع وخطط إدارة المخاطر لمشاريع الطاقة النظيفة في البلدان النائية، فضلاً عن زيادة خلق شراكة وفرص استثمارية واعدة بين البنك والقطاع الحكومي والخاص في دولة الإمارات.

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