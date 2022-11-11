رئيس الدولة: «جلمود 3» أظهر مهارة وكفاءة القوات المشاركة

المصدر: المنامة - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، أمس، المرحلة الختامية من التمرين الإماراتي ــ البحريني المشترك لمكافحة الإرهاب «جلمود 3».

ويشارك في تمرين «جلمود 3» الذي استمر عدة أيام، القوات المسلحة في دولة الإمارات بجانب الحرس الملكي التابع لقوة دفاع البحرين وعدد من وحدات قوة الدفاع ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني البحريني، وذلك في إطار مواصلة التعاون الأخوي التاريخي المشترك بين البلدين.

كما شهد التمرين سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين، وعدد من المسؤولين وكبار القادة العسكريين.

كما شهده المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، واللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي مدير التمرين، والعقيد الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، وعدد من كبار المدعوين.

ووقع البلدان في بداية التمرين مذكرة تعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وقعها من جانب دولة الإمارات الفريق الركن المهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس الأركان، ومن جانب مملكة البحرين اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي.

بعدها قدم اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إيجازاً عاماً اشتمل على مراحله وأهدافه، بعد ذلك بدأ التمرين بمختلف تشكيلاته وفعالياته.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بحضور هذا التمرين الذي أظهر مهارة وكفاءة المشاركين وما قدموه من تدريب عالٍ يحاكي عدة ظروف، راجياً الله عز وجل أن يحفظ البلدين وشعبيهما الشقيقين وينعم عليهما بمزيد من الخير والازدهار.

من جانبه رحب ملك البحرين بحضور أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هذا التمرين المشترك، وأثنى على الجهود التي بذلتها جميع الجهات المشاركة في إنجاحه.

وقال: «يسعدنا أن نرحب بأشقائنا الشجعان من القوات المسلحة في دولة الإمارات في بلدهم البحرين وبين إخوانهم من قوة الدفاع ومشاركتهم معاً في هذا التمرين بكل كفاءة واقتدار وانسجام انطلاقاً مما يجمعنا من علاقات تاريخية وثيقة وعمل عسكري مشترك صفاً واحداً في العديد من المهام النبيلة دفاعاً عن أوطاننا وكرامة مواطنيها».

وأشار إلى «التكاتف الأخوي القوي الذي يجمع البلدين الشقيقين في كل المواقف، مضيفاً أن التحديات التي تواجه المنطقة اليوم تتطلب منا رص الصفوف والتأهب الدائم».

وفي الختام، تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والملك حمد بن عيسى آل خليفة الفرق المشاركة التي اصطفت تحية لسموه والملك، كما تفقدا غرفة العمليات والمستشفى الميداني، وأعربا عن سعادتهما بنجاح التمرين، مشيدين بالجهود الكبيرة التي بذلها المشاركون، بعدها التقطت الصور التذكارية للمشاركين في التمرين مع صاحب السمو رئيس الدولة وملك البحرين.

وبهذه المناسبة قال اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة: «إنه لشرف عظيم وكبير أن تحظى قواتنا العسكرية والأمنية البحرينية والإماراتية التي تقوم بتنفيذ تمرين مكافحة الإرهاب «جلمود ـ 3» في هذا اليوم بحضور الملك حمد بن عيسى وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان..»، مضيفاً:

«إن تشريفكم لنا في هذا الميدان بين رجالكم يعد وسام شرف وعزة لأبنائكم وإخوانكم من منسوبي قواتنا العسكرية والأمنية وتتويجاً لمعاني الترابط واستكمالاً لمسيرة الآباء والأجداد في وحدة الدم والمصير على مر التاريخ».

وأشار إلى أن أروع الملاحم البطولية تجسدت حين اختلطت دماء أبطالنا الإماراتيين والسعوديين والبحرينيين دفاعاً عن الدين والأرض وعن عروبة منطقتنا ضد الجماعات الإرهابية المتطرفة المدعومة والتي لا تزال قوات التحالف العربي تقف لهم بالمرصاد وبكل حزم وقوة.

وقد كان لتوجيهاتكم وحرصكم الدائم على تعزيز التعاون العسكري والأمني المستمر بين الأشقاء في كلا البلدين والارتقاء بمستوى الجاهزية العسكرية على أكمل وجه، الدور المهم في تعزيز العمل في مواجهة المخاطر المحتملة التي تواجه منطقتنا العربية على وجه الخصوص.

وبما يشهده العالم من تحديات في مواجهة الإرهاب على وجه العموم، وعلى ضوء ذلك وضعت الخطط لتمرين مكافحة الإرهاب البحريني ــ الإماراتي المشترك «جلمود ـ 3» في كيفية مجابهة واقع الإرهاب وتحدياته وطرق مكافحته ضمن أعلى المعايير وعلى جميع المستويات «الاستراتيجية والعملياتية والتعبوية».

وأوضح أن هذا التمرين يعد الأول على المستوى الوطني الذي تشارك فيه جميع القوات العسكرية والأمنية والإدارات المعنية في كلا البلدين وبما يوضح التدابير المتخذة، ويترجم الجهود المبذولة للخطط على أرض الواقع لتكون قواتنا قادرة على الدفاع عن المصالح الوطنية والقومية لدولنا وحمايتها.

وأكد الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن هذا التمرين يصب في مصلحة الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، ويعزز الخطط في التصدي للمخاطر التي تواجه دولنا العربية، وليكون رادعاً لكل من تسوّل له نفسه المساس بأمن دولنا، وسنكون لهم السد المنيع ونواجههم بكل عزم وحزم، ونقدم دماءنا وأرواحنا فداء في سبيل رفعة وعزة وأمن بلداننا.

وفي الختام، دعا الله جلت قدرته أن يبقي بلداننا واحة للأمن والأمان ومنارة للسلم والتسامح والاستقرار، وأن لا تجد هذه الجماعات الإرهابية موطئ قدم لها على أراضينا.

وقد غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مملكة البحرين، حيث كان في وداع سموه في مطار قاعدة الصخير الملك حمد بن عيسى آل خليفة وعدد من المسؤولين.

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