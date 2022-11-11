المستشفى الطائر للعيون في ضيافة دبي

المصدر: دبي - البيان

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حط المستشفى الطائر للعيون، وهو مؤسسة إنسانية خيرية غير ربحية، رحاله في مطار آل مكتوم الدولي، وذلك ضمن جولاته المكوكية التي يعمل بها أخصائيون متطوعون في طب العيون.

حيث يقوم الفريق الطبي بإجراء عمليات لإنقاذ البصر في غرفة على الطائرة. ويدار المستشفى الطائر من قبل منظمة أوربيس الدولية، وهي منظمة خيرية مقرها نيويورك، وتقوم أيضاً بتطوير مركز محاكاة داخل الطائرة لتدريب المهنيين الطبيين المحليين. وتستضيف دبي المستشفى الطائر للعيون، بهدف الوصول إلى عالم يخلو من الإعاقات البصرية وأمراض العيون.

وتعتمد على تكنولوجيا متطورة يمكنها نقل العمليات الجراحية الحية في جميع أنحاء العالم بتقنية ثنائية وثلاثية الأبعاد، بما يتيح للأطباء صقل مهاراتهم ومواكبة أحدث التطورات في مجال طب العيون.

ويحتوي «المستشفى الطائر» على أحدث التقنيات، إلى جانب أجهزة خاصة ودقيقة للكشف عن أمراض العيون، كما يحتوي على جهاز المحاكاة الأكثر تطوراً، والذي يساعد على تدريب الأطباء والممرضين على العمليات الجراحية المختلفة.

ويمكن تعديل وضع الطائرة إلى مستشفى كبير ومتكامل بكافة الأجهزة في أقل من 3 ساعات من وقت الهبوط.

ومنذ العام 2011، تدعم «أوميغا» (OMEGA) منظمة أوربيس إنترناشيونال، المنظمة غير الهادفة للربح، لعلاج العمى الذي يمكن تجنبه في المناطق الأشد احتياجاً.

وتأسست أوربيس إنترناشيونال في عام 1973، ونجحت في تنفيذ برامج إنقاذ البصر في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى العلاجات الطبية والبصرية التي حققتها في مستشفى Flying Eye Hospital، تدرب المنظمة أخصائيين جدداً في مجال العناية بالعيون.

ويعد مستشفى Flying Eye المستشفى التعليمي الوحيد لطب العيون في العالم على متن طائرة من طراز MD-10. ويتميز بكونه مستشفى عيون حديثاً ومعتمداً بالكامل على تقنيات متطورة، ويمكن إجراء العمليات الجراحية الحية حول العالم بتقنية ثلاثية الأبعاد وبثها حتى تتمكن فرق العناية بالعيون الأخرى من التعلم منها. وعلاوة على التعليم وتحقيق مبدأ المساواة في العلاج، يوفر مستشفى Flying Eye Hospital منصة لتدريب الأطباء والممرضات وغيرهم من المتخصصين في العناية بالعيون.

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