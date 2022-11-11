إشادة عالمية بتجربة الإمارات في مواجهة «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

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أشاد المشاركون في الدورة 45 لمؤتمر الاتحاد العالمي للمستشفيات، المقام حالياً بمركز دبي التجاري العالمي، بالتجربة المميزة لدولة الإمارات في التصدي للجائحة العالمية «كوفيد 19».

وأكد المشاركون، وهم من قادة المؤسسات الصحية وكبار المسؤولين والمتخصصين والأطباء من مختلف دول العالم، أن الإمارات قدمت نموذجاً يحتذى في مواجهتها لجائحة كوفيد 19، سواء على مستوى الإجراءات الاحترازية والوقائية، أو مستوى العلاج، وحتى وصولها سريعاً، وبشكل لافت، لمرحلة التعافي من الجائحة.

واستعرض ممثلو عدة جهات صحية في الدولة، تجربة الإمارات في مواجهة الجائحة، أمام حضور المؤتمر، الذي يعد الحدث الأبرز عالمياً على الساحة الصحية بشكل عام، وعلى مستوى مؤسسات ومستشفيات الرعاية الطبية بشكل خاص.ولاقى عرض تجربة الإمارات في مواجهة «كوفيد 19»، اهتماماً بالغاً من الحضور، ومتابعة حثيثة لكل تفاصيل التجربة التي اعتبرها المشاركون نموذجاً ملهماً للتعامل الأمثل مع الطوارئ العالمية، وغيرها من الظروف والمشكلات الصحية الدولية.

وقال المشاركون إن نجاح الإمارات في تجاوز الجائحة بشكل نموذجي، وشهادة العالم بأنها من أكثر الدول أماناً خلال فترة «كوفيد 19»، يعكس القدرات الفائقة والإمكانات الهائلة التي يمتلكها القطاع الصحي في الدولة، وقبل ذلك، الدعم اللامحدود من قيادة الدولة الرشيدة للقطاع الصحي، وما تبع ذلك من تسخير كل السبل أمام خط الدفاع الأول، الذي تم تشكيله لمواجهة كوفيد 19.

وضمن أجندة اليوم الثاني للمؤتمر، بحث المشاركون عدداً من القضايا الصحية الملحة على الساحة العالمية، والمتصلة بالمستقبل، وهي المستشفيات الخضراء، حيث أشار عدد من المتحدثين إلى هذه القضية، التي باتت تفرض نفسها، وإلى تجاربها البسيطة، التي بدأت في الظهور داخل بعض من بلدان العالم.

وامتدت جلسات المؤتمر لبحث عدد آخر من الموضوعات المهمة، من بينها التحديات التي تواجه المستشفيات والعاملين في قطاع الرعاية الصحية ما بعد جائحة «كورونا»، والحلول المثلى لعلاج بعض من المشكلات التي تواجه العالم، من بينها مشكلات: النقص الحاد في الموظفين، وعدم توافق المهارات والديموغرافيا الطبية، والتحول التنظيمي، وبناء ثقافة تستند إلى القيم. وفي جلسة تحت عنوان «طواقم الرعاية الصحية ثروة حقيقية كيف يمكننا الحفاظ عليها»، بحث المشاركون سبل تطوير كوادر الرعاية الصحية والحفاظ عليها، لضمان تقديم الخدمات الصحية بشكل فعال.

قضايا

ناقش الحضور في جلسة مكثفة واحدة من القضايا المهمة على الساحة الصحية الدولية، وهي أثر الثورة الرقمية في مجالات الطب والرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي والروبوتات، وغيرها من الحلول الذكية المستخدمة في القطاع الصحي، وكيف يتحقق التوظيف الأمثل لهذه التقنيات، بما يعود بالفائدة على كفاءة المستشفيات، وتحسين الأداء، فضلاً عن مناقشة كيفية الوصول إلى نموذج رعاية صحية شامل، يعطي الأولوية للشراكات في القطاع المجتمعي.

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