بيلوسي: تعاون بكين وواشنطن بشأن المناخ ضروري

المصدر: (شرم الشيخ- أ.ب)

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قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي: إن الصين والولايات المتحدة يجب أن تتعاونا في مفاوضات المناخ، رغم الخلافات بين البلدين، وقالت بيلوسي على هامش مؤتمر كوب27 في مصر «إنهم يعلمون أنه من صالح شعبهم خفض الضباب الدخاني وزيادة مشاركتهم في مفاوضات المناخ».

وأضافت «أعتقد أننا يجب أن نتعاون مع الصين بشأن المناخ» واستطردت قائلة «لا يمكن أن يكون غزو بوتين لأوكرانيا ذريعة للتخلي عن سياستنا الجيدة في ما يتعلق بإنقاذ الكوكب».

وأكدت بيلوسي أن الدول النامية التي تكافح من أجل التحول إلى الطاقة الخضراء يمكنها استخدام التكنولوجيا الجديدة «لتخطي الأخطاء التي ارتكبناها جميعاً في مسيراتنا التنموية، من أجل الوصول إلى أهدافنا المطلوب بشكل أسرع».

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