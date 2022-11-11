الإمارات تسلّم رئاسة لجنة «اتفاقية رامسار» إلى الصين

المصدر: (ووهان- وام )

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سلّمت دولة الإمارات خلال افتتاح الاجتماع الـ 14 لمؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة (COP14) في مدينة ووهان الصينية رئاسة اللجنة الدائمة للحفاظ على الأراضي الرطبة إلى جمهورية الصين الشعبية، ضمن مراسم أجريت بالموازاة مع جلسة عقدت في جنيف تحت عنوان «عمل الأراضي الرطبة من أجل الناس والطبيعة».

وخاطب شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، الحفل عبر كلمة مرئية أكد فيها أهمية المعرفة وتعزيز التعاون بشأن الأراضي الرطبة، وشدّد على العمل معاً على دفع الجهود العالمية لحمايتها لفائدة الشعوب والأجيال المقبلة.

وأعلن علي عبيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، نقل رئاسة الاتفاقية إلى جمهورية الصين الشعبية بعد أربع سنوات تولت خلالها دولة الإمارات رئاسة الاتفاقية منذ أكتوبر 2018.

وضمن مشاركة دولة الإمارات في الفعالية رفيعة المستوى، ألقى المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة بصفته رئيساً للجنة الدائمة للاتفاقية، كلمة تناولت جهود دولة الإمارات في ما يتعلق بالأراضي الرطبة وسعيها لخلق التعايش المنسجم بين الإنسان والطبيعة، بالإضافة إلى الإعلان عن مستهدفات الدولة المستقبلية والمتمثلة في زراعة 100 مليون شجرة من أشجار القرم بحلول عام 2030، وإطلاق مبادرة تحالف القرم من أجل المناخ.

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