إطلاق دليل التعاون المهني بين الأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد

المصدر: دبي - البيان

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أطلق ديوان المحاسبة الدليل المهني للتعاون بين الأجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد خلال الجلسة الرئيسية لافتتاح الدورة الرابعة والعشرين للكونغرس الدولي للأجهزة الرقابية، الذي تستضيفه البرازيل في مدينة ريو دي جانيرو خلال الفترة من 7 - 11 نوفمبر الجاري، وذلك بحضور الوزراء رؤساء الأجهزة الرقابية الأعضاء بمنظمة الانتوساي وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية.

وقال الدكتور حارب العميمي رئيس ديوان المحاسبة: إن إطلاق هذا الدليل يأتي ضمن مشروع تنفيذ إعلان أبوظبي الصادر عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مضيفاً أن هذا الدليل يعكس اهتمام وحرص حكومة دولة الإمارات على مشاركة المجتمع الدولي جهوده الرامية إلى مكافحة الفساد والحد من آثاره الضارة على المجتمعات والشعوب.

وبين الدكتور العميمي أن ديوان المحاسبة يقود فريق عمل دولي أسندت آلية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين منظمة الانتوساي والأمم المتحدة، وذلك من أجل توظيف خبرات الأجهزة الرقابية في عملية الحماية من الفساد وكشفه ومعاقبة مرتكبيه، وبما يضمن الحفاظ على الأموال العامة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

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