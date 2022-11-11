محمد بن زايد: علاقات أخوية متينة تجمع الإمارات والبحرين

المصدر: الصخير - وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مع أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، أمس، العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاقه إلى مجالات أرحب في جميع الجوانب بما يحقق مصالحهما المتبادلة.

ورحب جلالة الملك حمد بن عيسى خلال اللقاء بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، متمنياً لسموه دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات العربية المتحدة مواصلة التقدم والازدهار في ظل قيادة سموه.

تنمية

وتبادل الجانبان خلال اللقاء الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن العلاقات المتجذرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وشعبيهما الشقيقين والحرص المشترك على ترسيخها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعاتهما إلى مزيد من التقدم والتنمية.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن سعادته بزيارة بلده الثاني مملكة البحرين الشقيقة ولقائه أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مؤكداً متانة الأواصر الأخوية التي تجمع البلدين وخصوصيتها والحرص المتبادل على تعزيزها وتنميتها في مختلف جوانبها.

ومن جانبه أعرب جلالة الملك حمد بن عيسى عن اعتزازه بأواصر العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة وبما وصل إليه التعاون والتنسيق الثنائي الوطيد من مستوى متقدم ورفيع على جميع المسارات والمجالات تحقيقاً لكل ما فيه الخير والازدهار للبلدين والشعبين الشقيقين.

وحضر اللقاء الوفد المرافق لصاحب السمو رئيس الدولة الذي يضم كلاً من: سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين وعدد من المسؤولين وكبار القادة العسكريين.

كما قام صاحب السمو رئيس الدولة يرافقه جلالة الملك حمد بن عيسى، بجولة في معرض البحرين الدولي للطيران الذي تقام الدورة الـ 6 من فعالياته في قاعدة الصخير الجوية ويحتفي هذا العام بمرور الذكرى الـ 10 لإقامته.

واطلع سموه خلال الجولة على أحدث ما توصل إليه قطاع الطيران المدني والعسكري من أنظمة وتقنيات متقدمة وحلول متطورة.

وتبادل سموه الأحاديث مع المشاركين واستمع إلى أهم مبادراتهم وابتكاراتهم، متمنياً لهم التوفيق في مشاركاتهم وتحقيق أهدافهم المرجوة.

وأشاد سموه بمستوى تنظيم المعرض، معرباً عن تمنياته بالتوفيق للبحرين الشقيقة التي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستضافة مثل هذه الأحداث الدولية النوعية الكبرى.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وصل إلى مطار قاعدة الصخير الجوية، حيث كان في استقبال سموه جلالة الملك حمد بن عيسى والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة وعدد من سمو الشيوخ.

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