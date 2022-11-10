الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وتكون الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 13:57، والمد الثاني عند الساعة 03:51، والجزر الأول عند الساعة 21:06، والجزر الثاني عند الساعة 08:02.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:07، والمد الثاني عند الساعة 00:09، والجزر الأول عند الساعة 16:59، والجزر الثاني عند الساعة 05:51.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 35 23 85 20

دبي 34 24 85 30

الشارقة 34 22 85 30

عجمان 31 23 85 40

أم القيوين 32 19 85 35

رأس الخيمة 35 19 85 30

الفجيرة 30 23 85 45

العـين 34 23 75 20

ليوا 35 21 85 15

الرويس 36 23 85 15

السلع 35 20 90 10

دلـمـا 34 27 80 15

طنب الكبرى 32 28 75 40

طنب الصغرى 32 28 75 40

أبو موسى 32 28 75 40 .

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