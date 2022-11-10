مشاركة إماراتية في المنتدى الدولي للأمن السيبراني بالسعودية

المصدر: الرياض - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك الدكتور محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات في فعاليات المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022 الذي عقد يومي 9 و 10 نوفمبر الجاري تحت رعاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود خادم الحرمين الشريفين وتنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية.

وقال الدكتور محمد الكويتي: إن المنتدى الدولي للأمن السيبراني يشكل فرصة مهمة لجميع المختصين في مجال الأمن السيبراني للمشاركة في صياغة مستقبل الأمن السيبراني العالمي والعمل معا على الوقوف على التحديات الراهنة والمستقبلية و وضع الحلول المبتكرة لها للوصول إلى فضاء سيبراني آمن يمكن مسيرة النمو التطور على مستوى العالم.

وأضاف الكويتي، أن الفضاء السيبراني بحاجة إلى تضافر الجهود الدولية وتعاونها في مواجهة التحديات السيبراني وما تشهده من تطور متسارع يفرض علينا جميعاً الوقوف معاً لحماية وصون آمننا الإلكتروني الذي يمثل إحدى الركائز الأساسية لمواصلة مسيرة الازدهار العالمي.

وعقد المنتدى تحت شعار «إعادة التفكير في الترتيبات السيبرانية العالمية» وبمشاركة 120 متحدثاً دولياً رفيع المستوى من أكثر من 100 دولة وشهد أكثر من 30 جلسة حوارية تتناول 5 محاور أساسية ناقشت آفاق التغيير في المشهد السيبراني والاقتصادات السيبرانية والتطور الجيوسيبراني ومستقبل العمل السيبراني والأمن السيبراني للجميع.

واستعرض المشاركون في المنتدى آفاق المعرفة حول موضوعات الأمن السيبراني وتعزيز الاستثمار وبناء أسس التعاون العالمي في الفضاء السيبراني بالإضافة إلى تحفيز التطور الاجتماعي والاقتصادي في جوانب الأمن السيبراني.

وفي سياق متصل وقع مجلس الأمن السيبراني اتفاقية تعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية بهدف تبادل الخبرات وتعزيز القدرات السيبرانية المشتركة في البلدين الشقيقين.

وقع الاتفاقية خلال فعاليات المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022، الدكتور محمد الكويتي، والمهندس ماجد بن محمد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني السعودية.

وتهدف الاتفاقية إلى توحيد الجهود لتحسين آليات التنسيق وسرعة الاستجابة للهجمات السيبرانية المحتملة في البلدين والتصدي المشترك للتهديدات الإلكترونية المتقدمة والجهات الفاعلة في مجال الأنشطة الخبيثة إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب والتطوير وتبادل المعرفة الخبرات والتمارين المشتركة في مجال الأمن السيبراني.

وجدير بالذكر أن المنتدى الدولي للأمن السيبراني 2022 ناقش مجموعة من الموضوعات المهمة المتعلقة بالأمن السيبراني تضمنت مسارات مختلفة شملت تطور النظام الدولي في الفضاء السيبراني والوضع الحالي والمستقبلي لتهديدات الأمن السيبراني والحلول الآمنة المبتكرة والجوانب البشرية للأمن السيبراني ومستقبل العمل والاستفادة من قوى السوق والحوافز الاقتصادية وتعزيز الصمود السيبراني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز