تحدي تكنولوجيا الغذاء يعلن عن 12 متأهلاً من 8 دول

المصدر: أبوظبي- وام

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أعلنت إدارة تحدي تكنولوجيا الغذاء، أمس، اختيار 12 شركة ناشئة للتصفيات النهائية في النسخة الثانية من تحدي تكنولوجيا الغذاء، وذلك بعد انتهاء المراحل الأولى، والترقب الكبير لتحديد أحدث حلول التكنولوجيا الزراعية، وتكنولوجيا الغذاء في السوق.

تم اختيار المتأهلين من بين 667 طلباً مشاركاً من 79 دولة حول العالم، ومن ضمن قائمة المرشحين الـ 30 في المرحلة السابقة، لتنتقل الشركات الناشئة الـ 12 الآن إلى المرحلة الأخيرة من التحدي، حيث سيتم اختيار المتأهلين الأربعة النهائيين، للفوز بجائزة تصل قيمتها إلى 2 مليون دولار.

يهدف تحدي تكنولوجيا الغذاء، إلى استكشاف تكنولوجيا العقد القادم من الابتكارات والتقنيات، التي ستغيّر ممارسات الزراعة التقليدية بكفاءة واستدامة. ويمثل المتأهلون الـ 12 للتصفيات النهائية، عدة دول من مناطق مختلفة، هي دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية وهولندا، وإسرائيل، وسنغافورة، وإسبانيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

وتركز الحلول المبتكرة التي تقدمها الفرق على معالجة تحديات إنتاج الغذاء (5 فرق مؤهلة)، بما في ذلك استخدام تكنولوجيا ذكية ومستدامة، تعتمد على الضباب لزراعة المحاصيل باستهلاك مياه أقل بنسبة 95 ٪، واستخدام الحشرات لتحويل بقايا الطعام إلى علف للماشية، وسماد لزراعة المحاصيل لإنتاج الغذاء، وزراعة البروتين النباتي في الأراضي غير الصالحة للزراعة، وتحسين جودة التربة لزيادة كفاءة الري.

كما تركز الحلول المبتكرة على معالجة تحديات هدر الطعام (7 فرق مؤهلة)، بما في ذلك أنظمة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، لتقليل النفايات، وتحديد حجمها على المستويين الفردي والصناعي، والأنظمة عالية الجودة والآمنة لمراقبة الجودة الصناعية لسلاسل توريد المنتجات الطازجة، وتقنية تجميد رائدة، تحافظ على سلامة الطعام، بالإضافة إلى حلول التحكم في الإيثيلين لزيادة صلاحية المنتجات، وإعادة تدوير بقايا الخضراوات لإنتاج مكونات بروتينية مستدامة، وتحديد الأطعمة شبه منتهية الصلاحية، لتوفير وجبات مقبولة التكلفة.

وفي إطار المرحلة النهائية، تم تسجيل الشركات الناشئة المؤهلة في برنامج إرشادي لمدة ستة أسابيع، تقدمه الجهات المعنية في دولة الإمارات، بهدف تزويدهم بتفاصيل هامة حول الزراعة في الدولة، وتعزيز فرص اندماجهم، وتأسيس أعمالهم بنجاح.

وسيقدم الفائزون السابقون في تحدي تكنولوجيا الغذاء وشركاء المسابقة واللاعبون الرئيسون في منظومة التكنولوجيا الزراعية الإرشاد للمتأهلين، بما في ذلك وزارة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات، وشريك المسابقة الرئيس «أسباير»، وشركاء المسار «سلال»، والقابضة (ADQ)، ومؤسسة الإمارات، بالإضافة إلى شركاء التمكين، سوق أبوظبي العالمي، ومكتب أبوظبي للتنافسية، ومكتب أبوظبي للمقيمين، وشركة Hub71، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، وهيئة المساهمات المجتمعية (معاً)، و«كتاليست».

وقالت الدكتورة أغنيس كاليباتا رئيسة «التحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا»، والمبعوثة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة إلى قمة النظم الغذائية لعام 2021، وإحدى أعضاء لجنة التحكيم: «بصفتي داعمةً للشراكات بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، يسعدني أن أرى دولة الإمارات تسعى دون كلل، إلى إيجاد حلول في مجال تكنولوجيا الغذاء والتكنولوجيا الزراعية.

والاستثمار فيها واحتضانها لتسريع تبنيها على نطاق واسع، إذ يمكن أن يكون لدى الشركات الناشئة المشاركة في هذه المسابقة، حلول قابلة للتطبيق في مناطق أخرى ذات ظروف مناخية مماثلة. وهذا يعزز من تصميمي على دعم التحول الزراعي المستدام، ورواد الأعمال ممن لديهم الشجاعة والذكاء لمواجهة هذه التحديات».

بدورها، قالت دانييل نيرنبرغ رئيس شركة فود تانك، وأحد أعضاء لجنة التحكيم: «أفخر بأن أكون جزءاً من تحدي تكنولوجيا الغذاء، المسابقة العالمية التي تسعى إلى إيجاد حلول للأمن الغذائي، وضمان تحقيق نمو وازدهار المجتمعات، وهي أحد أكثر التحديات العالمية إلحاحاً في عصرنا. أنا سعيدة جداً بالفرصة التي أُتيحت لي لدعم المتأهلين للتصفيات النهائية هذا العام، والاطلاع على أفكار جديدة ومبتكرة، من وجهات نظر ودول مختلفة».

سيتم اختيار الفائزين الأربعة النهائيين من قبل 9 حكّام، من أبرز الخبراء والمختصين من مختلف القطاعات.

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