«جمارك دبي» تنجز 590 ضبطية خلال 10 أشهر

المصدر: دبي – البيان

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نفذ أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة وضمن برنامج الزيارات المسائية إلى مختلف المراكز الجمركية التي تعمل على مدار الساعة، زيارة تفقدية إلى إدارة عمليات المسافرين مبنى 3 بمطار دبي الدولي، للاطلاع على سير العمل في المبنى ومتابعة التطوير المستمر للخدمات المقدمة من جمارك دبي للمسافرين والزوار.

والتي تُسهم في دعم نمو حركة السياحة والسفر في دولة الإمارات التي تعد من أهم الوجهات العالمية على مستوى حركة السياحة الدولية.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص جمارك دبي على توفير أفضل الخدمات والتسهيلات الجمركية للمسافرين في مطارات دبي ومتابعة الجاهزية لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الجمركية لانتقال المسافرين من المشجعين والمشاركين في مونديال قطر 2022.

وشارك في الزيارة عدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات والمراكز الجمركية، حيث اطلع خلال الزيارة على الترتيبات والإجراءات المطبقة لضمان سرعة الإنجاز والارتقاء بجودة الخدمات الجمركية على مستوى دعم حركة السياحة والسفر وحماية المجتمع من أجل تمكين المسافرين من الوصول السريع دون تأخير للاستمتاع برحلاتهم السياحية في دبي.

وأشارت إحصائيات إدارة عمليات المسافرين إلى أن مبنى المطار 3 قد تعامل منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أكتوبر مع نحو 15.840 مليون حقيبة للمسافرين وبسرعة وكفاءة عالية في الإنجاز، وتم خلال نفس الفترة انجاز 590 ضبطية لحماية المجتمع من المواد المحظورة.

إجراءات

وتم تحسين الإجراءات المتبعة مما ساهم في تسهيل حركة المسافرين بدعم من الأنظمة الإلكترونية الذكية التي تم تطويرها في جمارك دبي وإدخالها إلى الخدمة، ومن أبرزها نظام كفاءة أداء التفتيش (EIPS) بالإضافة إلى تطوير النسخة الجديدة من نظام سند الذكي، كما واكب مبنى المطار 3 هذه الإنجازات بتطوير التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من خلال تنظيم الاجتماعات الدورية معهم لمتابعة التنسيق المتبادل من أجل تطوير الخدمات المقدمة في المبنى.

وأعرب أحمد محبوب مصبح عن تقديره لجهود الموظفين وحرصهم الدائم على تطوير الأداء، مشيداً بالنجاح المحقق على مستوى تحسين مستوى الخدمات وإنجاز الضبطيات بفضل يقظة الضباط الجمركيين وخبرتهم الكبيرة في التصدي لمحاولات إدخال البضائع المحظورة إلى الدولة.

وقال مدير عام جمارك دبي: «تواكب المراكز الجمركية في مطارات دبي ما تشهده حركة السياحة والسفر من تطور مستمر يعكس قدرة دولة الإمارات على جذب السياح من كافة أنحاء العالم، لذلك نعمل على تطوير قدراتنا باستمرار لتلبية احتياجات حركة السياحة والسفر من خلال الارتقاء الدائم بقدرات الموارد البشرية ليظل الضباط والموظفون الجمركيون في أعلى مستويات الجاهزية، إذ إنهم ينجزون مهامهم الحيوية بسرعة وكفاءة كبيرة تضمن حماية مجتمعنا من مخاطر وأضرار المواد المحظورة وتمكننا في ذات الوقت من دعم تدفق المسافرين والسياح وتأمين دخولهم إلى الدولة دون تأخير».

خدمات

وأضاف: «دعمت جمارك دبي قدرة المراكز الجمركية للمسافرين في مطارات دبي على تقديم أفضل مستوى من الخدمات الجمركية للمسافرين من خلال تطوير وإطلاق برنامج» الإفصاح المبكر الذكي«الذي يتيح للقادمين إلى دبي الإفصاح المُسبق عن الأمتعة والبضائع والمبالغ التي يحملها المسافرون، حيث يتم إنجاز الإفصاح إلكترونياً خلال أقل من خمس دقائق دون الحاجة للانتظار في طابور الانتظار لإنجاز المعاملة الجمركية والتي كانت تتطلب سابقاً أكثر من 30 دقيقة، وقد تم تحديث البرنامج لتشمل المرحلة الثانية تفعيل خاصية الذكاء الاصطناعي التي تمكن التطبيق من التعرف على السلع المراد الإفصاح عنها بمجرد تصويرها، كما يشمل التحديث تفعيل الماسح الضوئي لقراءة وتخزين معلومات السفر دون الحاجة إلى تعبئتها بالكتابة».

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