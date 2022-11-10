شرطة دبي و«إينوك» تتعاونان ضمن مبادرة «على دربك»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ومجموعة «إينوك» اتفاقية لتعزيز مستوى أداء خدمات المبادرة المقدمة إلى السائقين والمتعاملين المستفيدين من إصدار تقارير الحوادث المرورية البسيطة في زمن قياسي، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك في تقديم أفضل الخدمات المرورية ضمن مبادرة «على دربك».

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العمل المشترك بين القيادة العامة لشرطة دبي وشركائها من القطاع الخاص، لضمان تمكين أفراد المجتمع من الحصول على الخدمات الشرطية بطريقة سلسة ومرنة، ورفع مستوى سعادة المتعاملين من خلال سرعة إنجاز متطلبات الحصول على التقرير المروري لحادث بسيط دون إصابات، وطلب تقرير حادث ضد مجهول.

وقع الاتفاقية من جهة القيادة العامة لشرطة دبي الملازم أول ماجد سعيد الكعبي، رئيس فريق مبادرة «على دربك»، ومن طرف «إينوك»، محمد صالح الشماع، مدير عمليات التجزئة، بحضور عدد من المعنيين من الجهتين.

يذكر أن مبادرة «على دربك» هي الأولى من نوعها على مستوى العالم لتقديم الخدمات المرورية في محطات التزود بالوقود، على أن يتم تقديم جميع الخدمات في تلك المحطات بما يتناسب مع حجم الطلب.

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