خالد بن محمد بن زايد يحضر أفراح بن حموده في أبوظبي

المصدر: وام

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حضر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي اليوم حفل الاستقبال الذي أقامه علي حموده بن حموده الظاهري بمناسبة زفاف نجله "أحمد " إلى كريمة علي غانم بن حموده الظاهري.

وحضر الحفل - الذي أقيم بنادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي - الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان وسعادة فرج بن حموده الظاهري وعدد من كبار المسؤولين وجمع من المدعوين.

تخلل الحفل عروض للفرق الشعبية من التراث الإماراتي.

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