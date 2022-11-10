المصدر: دبي - البيان

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افتتح اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، فعاليات مُلتقى متعاملي شرطة دبي الرابع، الهادف إلى مناقشة مستقبل الخدمات الشرطية نحو الرقمنة والاستباقية، وذلك في فندق أتلانتس، وذلك بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وبحضور اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء خالد ناصر الرزوقي مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، والعميد الشيخ محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، وضباط وموظفي شرطة دبي، والشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

وقال اللواء العبيدلي في كلمة افتتاح الملتقى: «كما تعلمون أن من إحدى الوصايا العشر لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قد تركزت على المتعاملين»، حيث قال سموه «التركيز على سعادة المتعاملين وتمكينهم من تحقيق تجربة خدمات متميزة، محور أساسي للتطوير الحكومي، الجهات الحكومية الناجحة هي تلك التي تحفز موظفيها على تقديم أفضل ما لديهم وتعزز فيهم روح المبادرة الإيجابية وتشجعهم على ابتكار خدمات ترضي الناس وتسعدهم».

وأشار اللواء العبيدلي إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي وضعت بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، هدفاً استراتيجياً واضحاً في خطتها الاستراتيجية، وهو تعزيز السعادة وجودة الحياة، مضيفاً «وبما أن القيادة العامة لشرطة دبي جهة الحكومية رائدة فإنها تسعى إلى الاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية المتقدمة التي تسهم في تطوير الخدمات وتسريع الإجراءات من خلال تسخير كافة الإمكانات الذكية المتاحة كالذكاء الاصطناعي والروبوتات والتعاملات الرقمية و مراكز الخدمة الذكية SPS.

تطور الخدمات

وأكد اللواء العبيدلي أن الخدمات في القيادة العامة لشرطة دبي شهدت تطوراً في عدة مراحل، منها ما بين العام 2000-2012 من خلال الحكومة الإلكترونية والتحول الإلكتروني للخدمات المقدمة للمتعاملين، ثم من العام 2013-2017 من خلال الحكومة الذكية وتقديم الخدمات من خلال الهاتف الذكي، تلتها المرحلة من 2018- 2020 ضمن الحكومة الرقمية والعمل على تطبيق استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية و استراتيجية دبي للتعاملات الرقمية.

توجهات

وأكد اللواء العبيدلي أن هناك توجهات مستقبلية للقيادة العامة لشرطة دبي تتمثل في إطلاق خارطة استشرافية في مستقبل الخدمات، تتمحور حول الاستباقية والرقمنة من خلال الاستعداد لإطلاق حزمة من المبادرات الفريدة من نوعها كالبيانات الضخمة والتنبؤات المستقبلية، وروبوتات تقديم الخدمات وخدمات معلوماتية وبيانات مفتوحة وجميعها دون أي تدخل بشري».

وتحدث اللواء العبيدلي عن إنجازات شرطة دبي في مجال المتعاملين منها، إطلاق أول مركز شرطة ذكي SPS يقدم الخدمات للجمهور دون تدخل بشري، والحاصل على شهادة جينيس للأرقام القياسية، إلى جانب تحقيق نتائج ريادية في سعادة المتعاملين، وإطلاق 13 مبادرة ريادية، وتحقيق نتيجة أفضل جهة في سرعة تقديم الخدمات حيث بلغ زمن تقديم الخدمة في شرطة دبي 2.5 دقيقة.

كما وبين أن شرطة دبي حققت أفضل قناة رقمية في تقديم الخدمات حيث تمكنت من الفوز لمدة 6 مرات متتالية كأفضل تطبيق في مجال الخدمات في القمة الحكومية، والحصول على العديد من الجوائز العالمية في مجال الخدمات، والحصول على العديد من الجوائز المحلية مثل راية حمدان، وأفضل بيئة عمل، وأفضل جهة في سعادة المتعاملين، وأفضل جهة في «دبي نتعلم»، وأفضل موقع إلكتروني في القمة الحكومية، وأفضل مركز شامل.

الهدف المستقبلي

وأشار اللواء العبيدلي إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تهدف إلى توفير قيمة مضافة مستدامة لكافة شرائح المتعاملين، والحرص المستمر على توفير بنية تحتية رقمية وتطويرها باستمرار لضمان مواكبة أخر المستجدات والاستفادة منها في تحسين الأداء ورفع مستويات الخدمة والوصول للهدف المنشود هو زيادة سعادة المتعاملين.

وأضاف: «كما تعمل شرطة دبي على تصميم خدمات فريدة ومتميزة تركز على احتياجات المتعاملين وتوفر لهم ما يلبي احتياجاتهم ويفوق توقعاتهم، وذلك من خلال تحليل البيئة المحيطة، وتحليل احتياجات المعنيين ورغباتهم ومعرفة ملاحظاتهم ومآخذهم، والعمل على تحليل كافة المعلومات، وتحويلها إلى إمكانيات وقدرات لتطوير الأداء وتوفير خدمات استباقية مبتكرة، وإحداث نقلة نوعية في تجربة المتعاملين».

جلسة حوارية

وعقب كلمة اللواء العبيدلي، عقدت جلسة حوارية أدارها الإعلامي محمد الخطيب، ناقشت «استراتيجيات الإمارات في مجال الخدمات الحكومية»، وتحدث فيها كل من إبراهيم سلمان الحمادي المدير التنفيذي لقياس الخدمات الحكومية في وزارة شؤون مجلس الوزراء، وهند بالرهيف استشاري أول في المجلس التنفيذي لحكومة دبي، وفاطمة السيد الهاشمي استشاري أول من برنامج دبي للتميز الحكومي.

وتحدث إبراهيم سلمان الحمادي عن استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية 2021-2025، والتي تأتي في إطار توجهات مئوية الإمارات 2071، مقدماً شرحاً حول «المحركات العالمية التي تشكل ملامح خدمات في المستقبل» ومؤشرات التنافسية والخدمات الرقمية في دولة الإمارات، وأولوية استراتيجيات الدولة والمتمثلة في تحقيق جودة الحياة، ورفاهية المجتمع، ترسيخ الثقة بين الحكومة والمجتمع، وضمان الاستدامة في الخدمات الحكومية، وتعزيز التنافسية لدولة الإمارات عالمياً.

تطوير

بدورها، قدمت هند بالرهيف شرحاً مفصلاً حول «سياسة خدمات 360» والتي تم تطويرها من قبل مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، الهادفة إلى الاستمرار في تحسين وتطوير الخدمات الحكومية والانتقال بها إلى مستويات ريادية استثنائية.

بدورها قدمت، فاطمة الهاشمي شرحاً حول نتائج دراسات سعادة المتعاملين، والمتسوق السري التي يقوم بتنفيذها برنامج دبي للتميز الحكومي، مستعرضة في الوقت ذاته دور برنامج دبي للتميز الحكومي في تقييم الأدوار وتحقيق الأهداف والمعايير المطبقة وصولاً إلى تحقيق التطلعات الحكومية في التميز والريادة.

تكريم

وعقب الجلسة، كرم اللواء العبيدلي المتحدثين في الجلسة والشركاء الاستراتيجيين في وزارة الداخلية، والنيابة العامة، وهيئة الطرق والمواصلات، هيئة تنمية المجتمع، بلدية دبي، وجمارك دبي، محاكم دبي، وهيئة صحة دبي، إلى جانب تكريم الشركاء من الشركات الداعمة الراعية والداعمة من فندق اتلانتس، وشركة توباز لتنظيم الفعاليات، شركة لومي، وفندق فرزاتشي، ايديلز انتربرايز.

كما وكرم اللواء العبيدلي، مركز شرطة القصيص لتحقيقه المركز الأول في نتائج دراسات رأي المتعاملين، ومركز الشرطة الذكي في منطقة السيف لحصوله على أعلى نتائج في مسوحات المتسوق السري، إلى جانب تكريم الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي على تميزها في خدمات المتعاملين.

وكرم اللواء العبيدلي كذلك، محمد علي أمين وزيدان عبد السميع كأفضل متعاملين مع شرطة دبي في تقديم الاقتراحات، إلى جانب تكريم المقدم محمد الحمادي والمدني ليلى شاه مراد، وماجد الكعبي، وعبد الله إبراهيم وعايشة الظاهري، بجائزة رؤساء أقسام إسعاد المتعاملين.

كما وكرم اللواء العبيدلي قطاع الأعمال الداعمة لمراكز الخدمة، وأفضل الموظفين في شرطة دبي في مجال إسعاد المتعاملين.

ورش

وعقب التكريم شارك حضور الملتقى في 8 ورش عمل ناقشت عدة محاور هي «الخدمات الجنائية، وخدمة الشهادات، والخدمات المجتمعية، التواصل الاجتماعي، الخدمات المرورية، التصاريح، مركز الاتصال 901، الذكاء الاصطناعي»، وقدموا العديد من الاقتراحات والأفكار التطويرية.

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