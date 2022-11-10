جمارك دبي تتعامل مع 15.84 مليون حقيبة في المبنى 3 بمطار دبي

المصدر: وام

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كشفت إحصائيات إدارة عمليات المسافرين بدائرة جمارك دبي، أن مبنى المطار 3 تعامل منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أكتوبر؛ مع نحو 15.840 مليون حقيبة للمسافرين وبسرعة وكفاءة عالية في الإنجاز، وتم خلال نفس الفترة انجاز 590 ضبطية لحماية المجتمع من المواد المحظورة.

وتم تحسين الإجراءات المتبعة مما ساهم في تسهيل حركة المسافرين بدعم من الأنظمة الإلكترونية الذكية التي تم تطويرها في جمارك دبي وإدخالها إلى الخدمة، ومن أبرزها نظام كفاءة أداء التفتيش (EIPS) ، وتطوير النسخة الجديدة من نظام سند الذكي، كما واكب مبنى المطار 3 هذه الإنجازات بتطوير التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من خلال تنظيم الاجتماعات الدورية معهم لمتابعة التنسيق المتبادل من أجل تطوير الخدمات المقدمة في المبنى.

وقام سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وضمن برنامج الزيارات المسائية إلى مختلف المراكز الجمركية؛ بزيارةتفقدية إلى إدارة عمليات المسافرين مبنى 3 بمطار دبي الدولي، للاطلاع على سير العمل في المبنى ومتابعة التطوير المستمر للخدمات المقدمة من جمارك دبي للمسافرين والزوار، والتي تُسهم في دعم نمو حركة السياحة والسفر في دولة الإمارات التي تعد من أهم الوجهات العالمية على مستوى حركة السياحة الدولية.

و اطلع سعادته خلال الزيارة على الترتيبات والإجراءات المطبقة لضمان سرعة الإنجاز والارتقاء بجودة الخدمات الجمركية على مستوى دعم حركة السياحة والسفر وحماية المجتمع من أجل تمكين المسافرين من الوصول السريع دون تأخير للاستمتاع برحلاتهم السياحية في دبي.

وقال مدير عام جمارك دبي، إن المراكز الجمركية في مطارات دبي تواكب ما تشهده حركة السياحة والسفر من تطور مستمر يعكس قدرة دولة الإمارات على جذب السياح من كافة انحاء العالم، لذلك نعمل على تطوير قدراتنا باستمرار لتلبية احتياجات حركة السياحة والسفر من خلال الارتقاء الدائم بقدرات الموارد البشرية.

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