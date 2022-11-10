(طرق دبي) تطلق 4 خطوط جديدة للحافلات وتُطوّرُ خطوطاً أخرى

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن إطلاق 4 خطوط جديدة للحافلات العامة في إمارة دبي بدءا من 18 نوفمبر الجاري، بهدف تعزيز الشبكة الداخلية للحافلات والتكامل مع وسائل النقل الجماعي الأخرى في الإمارة، كما أنها ستجري تحسينات على 7 خطوط أخرى.

وتفصيلا، ستكون مسارات الخطوط الأربعة الجديدة كالتالي: الخط (18) النهدة 1 - المحيصنة 4 خدمة حافلات جديدة تربط المجمعات السكنية في منطقة النهدة 1 مع المحيصنة 4 وسيعمل هذا الخط فقط خلال ساعات الذروة بزمن تقاطر كل 20 دقيقة.

الخط (19) القصيص - النهدة 1 وذلك من خلال حافلات جديدة تربط المجمعات السكنية في منطقة النهدة 1 مع منطقة القصيص وسيعمل هذا الخط فقط خلال ساعات الذروة بزمن تقاطر كل 20 دقيقة.

والخط (F29) محطة مترو أكويتي – الوصل وذلك من خلال حافلات جديدة مغذية للمترو ما بين محطة مترو أكويتي من الجهة الشمالية إلى شارع الوصل بزمن تقاطر كل 20 دقيقة.

والخط الرابع هو (DWC1) من مطار آل مكتوم الدولي القادمون - محطة حافلات ابن بطوطة، وهي خدمة حافلات جديدة من مطار آل مكتوم مروراً بمحطة مترو اكسبو إلى محطة حافلات ابن بطوطة بزمن تقاطر كل 30 دقيقة على مدار الساعة وفي جميع أيام الأسبوع وبسعر ثابت 5 دراهم للوصول إلى محطة مترو اكسبو و7.5 دراهم للوصول إلى محطة مترو ابن بطوطة، مع العلم إنه سيتم تشغيل الخط رقم DWC1 حتى تاريخ 20 ديسمبر 2022 فقط.

ومن جهة أخرى، سيتم في 18 نوفمبر الجاري كذلك إجراء تعديلات على 7 خطوط أخرى كالتالي: F10: تمديد المسار إلى حديقة سفاري دبي، F20: تمديد المسار عبر محطة مترو الصفا جهة الشمال مروراً بشارع الوصل، :F30 تمديد المسار بمدينة دبي للاستوديوهات، F32: تمديد المسار بمنطقة مدن، F50: تمديد المسار في مجمع دبي للاستثمار للمرور على جريدة جلف نيوز، F53: تمديد المسار في مدينة دبي الصناعية و F55: تمديد المسار حتى ينتهي نهاية الخط عند محطة مترو اكسبو ولن يخدم هذا الخط بعد التاريخ أعلاه محطة حافلات ابن بطوطة.

كما سيتم في التاريخ ذاته تحسين مواعيد 48 خطاً أخرى وهي:

5, 11A, 12, 15, 17, 21, 24, 30, 32C, 44, 50, 55, 61, 63E, 64, 66, 67, 84, 91, 95A, 96, 310, 320, C01, C04, C09 C18, C26, C28, DWC1, E16, E400, E411, F01, F15, F26, F20, F21, F29, F33, F47, F48, J01, N55, X25, X64, X92 , X94

وتؤكد هيئة الطرق والمواصلات حرصها الدائم على توسيع شبكة الحافلات العامة وتحسين تكاملها مع وسائل النقل الجماعي الأخرى كالمترو والترام والنقل البحري، وأن تطوير الربط بين مختلف هذه الوسائل سيجعل منها الخيار الأفضل للتنقل في الإمارة.

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