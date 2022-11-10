الإمارات تسلم رئاسة اللجنة الدائمة لــ «اتفاقية رامسار للحفاظ على الأراضي الرطبة» إلى الصين

المصدر: وام

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سلمت دولة الإمارات خلال افتتاح الاجتماع الـ 14 لمؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة (COP14) في مدينة ووهان الصينية رئاسة اللجنة الدائمة للحفاظ على الأراضي الرطبة إلى جمهورية الصين الشعبية، ضمن مراسم أجريت بالموازاة مع جلسة عقدت في جنيف تحت عنوان "عمل الأراضي الرطبة من أجل الناس والطبيعة".

وخاطب فخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، الحفل عبر كلمة مرئية أكد فيها أهمية المعرفة وتعزيز التعاون بشأن الأراضي الرطبة، وشدّد على العمل سويا على دفع الجهود العالمية لحمايتها لفائدة الشعوب والأجيال القادمة.

وأعلن سعادة علي عبيد الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، نقل رئاسة الاتفاقية إلى جمهورية الصين الشعبية بعد أربع سنوات تولت خلالها دولة الإمارات رئاسة الاتفاقية منذ أكتوبر 2018.

وضمن مشاركة دولة الإمارات في الفعالية رفيعة المستوى، ألقى سعادة المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة بصفته رئيساً للجنة الدائمة للاتفاقية، كلمة تناولت جهود دولة الإمارات في ما يتعلق بالأراضي الرطبة وسعيها لخلق التعايش المنسجم بين الإنسان والطبيعة، بالإضافة الى الإعلان عن مستهدفات الدولة المستقبلية والمتمثلة في زراعة 100 مليون شجرة من أشجار القرم بحلول عام 2030، وإطلاق مبادرة تحالف القرم من أجل المناخ والتي تستهدف دعم وتعزيز وتوسيع مساحات غابات القرم عالمياً كأحد الحلول في إطار تعزيز الحلول المستندة إلى الطبيعة في مواجهة التغير المناخي وحماية التنوع البيولوجي.

كما ترأس سعادة الأفخم الاجتماع الـ 60 للجنة الدائمة لاتفاقية "رامسار" واجتماعات المكتب التنفيذي، وشارك في حفل تكريم الفائزين بجائزة الأراضي الرطبة.

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