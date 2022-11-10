ارتفاع أرباح «ديوا» بنسبة 21% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع، المزود الحصري لخدمات الكهرباء والمياه في دبي، والمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز (DEWA) والرقم الدولي الموحد للأوراق المالية (ISIN: AED001801011)، اليوم عن نتائجها المالية للربع الثالث من عام 2022، مسجلة إيرادات ربع سنوية بلغت 8.55 مليارات درهم، وصافي أرباح 3.17 مليارات درهم. وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، بلغت إيرادات الهيئة 20.63 مليار درهم، وصافي الأرباح 6.47 مليار درهم.

أداء مالي قوي مدفوع بارتفاع حجم الطلب

ارتفعت إيرادات هيئة كهرباء ومياه دبي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة 15%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 20.63 مليار درهم مدفوعة بارتفاع حجم الطلب على خدمات الكهرباء والمياه، والتحول إلى هيكل التعرفة المعتاد. وقد ارتفع الطلب على الطاقة في دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وارتفع الطلب على المياه في نفس الفترة بنسبة 6.4%.

وصل حجم الطلب على الطاقة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 إلى 40.7 تيراوات ساعة مقارنة بـ 38.6 تيراوات ساعة خلال نفس الفترة من عام 2021، بلغت ذروة الطلب على الطاقة 9.5 جيجاوات، بزيادة قدرها 3.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي عامي 2022 و2021، سجلت هيئة كهرباء ومياه دبي ذروة الطلب خلال شهر يوليو.

وبنهاية الربع الثالث من العام الجاري، قدمت الهيئة خدماتها إلى 1,143,153 متعاملاً، بزيادة قدرها 4.89% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وقد ازداد عدد متعاملي الهيئة 17,032 متعاملاً جديداً منذ الربع الثاني من عام 2022.

خلال الربع الثالث من عام 2022، بلغ إنتاج الهيئة من الكهرباء 17.3 تيراوات ساعة، بزيادة قدرها 3.59% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، و36.7 مليار جالون من المياه المحلاة، بزيادة قدرها 6.59% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز مكانة دبي كقطب مالي واقتصادي عالمي، حققت الهيئة صافي أرباح خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 يكاد يكون مساوياً لصافي أرباح الهيئة خلال العام الماضي بأكمله. وتؤكد هذه النتائج القياسية سعينا الدائم للتركيز على أولوياتنا الاستراتيجية لتحقيق النمو المستدام والمبتكر، وتسير الهيئة في المسار الصحيح لتحقيق أفضل أداء مالي سنوي في تاريخها هذا العام. وتسهم هذه النتائج في تقديم أرباح مستدامة للمساهمين، حيث دفعت الهيئة أول توزيعات أرباح بقيمة 3.1 مليار درهم في أكتوبر 2022، كما أعلنت الهيئة طرح شركة "إمباور" التي تمتلك 70% من أسهمها للاكتتاب العام، وكذلك التوصية بدفع توزيعات أرباح خاصة لمرة واحدة للمساهمين بقيمة 2.03 مليار درهم في شهر ديسمبر 2022. ونتوقع دفع توزيعات أرباح بقيمة 8.23 للمساهمين عن السنة المالية 2022."

وأضاف معالي الطاير: "يعد الاستثمار في هيئة كهرباء ومياه دبي فرصة مميزة مدعوماً بنمو قياسي في الأرباح وتدفقات نقدية يمكن توقعها، إضافة إلى سياسة توزيع أرباح محددة، الأمر الذي يؤكد التزامنا الراسخ بتحقيق الأرباح للمساهمين."

مقتطفات من أبرز أخبار الهيئة خلال الربع الثالث: النمو في الشبكة والابتكار

خلال الربع الثالث من 2022، وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي اتفاقية شراكة مع شركة "ديسولينيتر بي في" (Desolenator, BV) الهولندية الناشئة، لبناء نظام مستدام محايد الكربون لتنقية وتحلية المياه بالاعتماد على تقنية الطاقة الشمسية الحرارية لتقليل تكلفة إنتاج مياه الشرب لأقل من 2 سنت أمريكي للتر الواحد. وتم تركيب محطة تجريبية لتحلية المياه في مجمع جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه بقدرة إنتاجية تصل إلى 1,000 لتر يومياً من مياه الشرب.

وأبرم متحف المستقبل في دبي شراكة استراتيجية مع هيئة كهرباء ومياه دبي لتقديم التجارب والتقنيات المتميزة في مجال استدامة البيئة والطاقة المتجددة.

في سبتمبر 2022، وقّعت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة "الاتحاد إسكو"، المملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، عدداً من العقود مع مجموعة من الجهات الحكومية في دبي. وأبرمت "الاتحاد إسكو" اتفاقيات تعاون في مجال كفاءة الطاقة وخدمات عدادات الكهرباء مع مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك، كما وقعت عدداً من العقود مع كل من بلدية دبي؛ ومركز دبي للسلع المتعددة؛ والدفاع المدني في دبي، للتعاون في مشاريع إنتاج الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة في منشآت هذه الجهات.

وفي الربع الثالث من 2022، أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تحطيم رقمها القياسي العالمي في فترة صيانة التوربينات الغازية ووحدات تحلية المياه، (Major Inspection Outage) الذي سجلته عام 2019، حيث نجحت الهيئة في إكمال صيانة عمليات الفحص الرئيسية خلال 9 أيام عمل فقط مقارنة بـ11 يوم عمل، ما يشكل خفضاً لمدة الصيانة بنسبة 18%.

وخلال الربع الثالث، دخلت الهيئة موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن أكبر منشأة لتحلية المياه في موقع واحد في العالم بقدرة إنتاجية 490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، ويعد هذا ثاني رقم قياسي عالمي تسجله الهيئة عن مجمع محطات جبل علي لإنتاج الطاقة وتحلية المياه، حيث سبق للهيئة أن دخلت موسوعة غينيس عام 2021 عن المجمع وذلك عن أكبر منشأة لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في موقع واحد.

وضمن جهود الهيئة المتواصلة في الابتكار، يختبر مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي مشروع "تحليل الشبكة الذكية" القائم على نتائج قياس التيار والجهد الكهربائي في محطات الكهرباء الرئيسية، للتنبؤ واكتشاف أعطال شبكة الكهرباء ذات الجهد المتوسط قبل وقوعها، بما يتيح للهيئة إجراء الصيانة الاستباقية والوقائية.

سجل مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي براءة اختراعه السادسة عن حامل روبوتي سهل الاستخدام لنقل الألواح الكهروضوئية. كما ابتكرت الهيئة برنامج "التصميم الذكي لشبكات توزيع الكهرباء" والذي حصل على شهادة تسجيل مصنف من إدارة المصنفات الفكرية التابعة لوزارة الاقتصاد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما سجلت الهيئة براءة اختراع عن مشروع الإدارة المثلى للعمر الافتراضي لكيبلات التوزيع الذي يهدف إلى تعزيز وإطالة العمر الافتراضي لكيبلات التوزيع. ومنذ إطلاقه، نشر مركز البحوث والتطوير التابع للهيئة 103 ورقة بحثية في مؤتمرات علمية دولية ومجلات ودوريات عالمية محكّمة.

وخلال الربع الثالث من 2022، دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 389 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت في مختلف أنحاء إمارة دبي. ويبلغ إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 33 كيلوفولت في الخدمة 77 محطة، بينما يصل عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط (11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت) إلى 42,529 محطة. كما دشنت الهيئة محطتي توزيع جهد 132 كيلوفولت في الربع الثالث من عام 2022، ليصل إجمالي عدد المحطات جهد 132 كيلوفولت إلى 331 محطة.

وجاءت هيئة كهرباء ومياه دبي في المرتبة الثالثة على قائمة أعلى المؤسسات الخدماتية قيمة في منطقة الشرق الأوسط، كما تبوأت المركز الثالث في فئة أسرع العلامات التجارية نمواً في دولة الإمارات، وذلك وفق التقرير السنوي الصادر عن شركة "براند فاينانس" للعلامات التجارية الأقوى والأعلى قيمة في العالم للعام 2022.

التركيز على الاستدامة: "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية"، و"القمة العالمية للاقتصاد الأخضر"

خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2022، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة الرابعة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، المعرض الأكبر من نوعه في المنطقة. ويستقطب المعرض الشركات والرعاة والمستثمرین من مختلف دول العالم للاطلاع على أحدث التقنیات والحلول المبتكرة وفرص الاستثمار المتعلقة بالطاقة النظیفة والمتجددة والمیاه والاقتصاد الأخضر والمدن الذكیة والاستدامة، لمواكبة الطلب المتزاید على مشاریع الطاقة النظیفة والمتجددة في المنطقة، بما يدعم الاستراتیجیات الوطنیة المعتمدة في دول مجلس التعاون الخلیجي، والتي تركز على تنویع الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط والغاز، وتقلیل استھلاك الطاقة والمیاه وخفض الانبعاثات، بما یحقق الحیاد الكربوني وأھداف التنمیة المستدامة ال 17 التي اعتمدتھا الأمم المتحدة لعام 2030. وشهد معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2022" والذي عقد تحت شعار "في طليعة الاستدامة"، مشاركة 1,750 شركة من 55 دولة حول العالم.

نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي يومي 28 و29 سبتمبر 2022 الدورة الثامنة من القمة العالمية الثامنة للاقتصاد الأخضر، بالتعاون مع المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر والمجلس الأعلى للطاقة في دبي تحت شعار "قيادة العمل المناخي من خلال التعاون: خارطة الطريق لتحقيق الحياد الكربوني"، وركزت على عدد من المحاور الرئيسية مثل الطاقة والتمويل والأمن الغذائي والشباب، وغيرها من الموضوعات التي تسهم في دفع مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتسريع عجلة التنمية المستدامة. وتضمنت القمة اجتماع الطاولة المستديرة الوزارية حول الاقتصاد الأخضر بمشاركة نحو 25 وزيراً ومسؤولاً من جميع أنحاء العالم. كما استضافت القمة المؤتمر الإقليمي للشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2022.

تعزيز مكاسب المساهمين: إدراج أسهم "إمباور"

في 24 أكتوبر 2022، أعلنت إمباور نيتها لطرح أسهمها للاكتتاب العام. ومن المتوقع إدراج الشركة خلال شهر نوفمبر الجاري. ويمكن الاطلاع على تفاصيل الطرح العام الأولي على الموقع الإلكتروني https://www.empower.ae/ipo

قبل الإعلان عن نية الطرح، عملت "إمباور" على تحسين هيكلة رأس مالها ودفعت أرباحاً بقيمة 2.03 مليار درهم لهيئة كهرباء ومياه دبي.

قبل الطرح العام الأولي، كانت هيئة كهرباء ومياه دبي تمتلك 70% من أسهم "إمباور". وبعد إتمام عملية الإدراج، ستوصل الهيئة جهودها في دعم شركة "إمباور".

تعزيز مكاسب المساهمين: بالنسبة لعام 2022، ستدفع هيئة كهرباء ومياه دبي توزيعات أرباح لمساهميها بقيمة 8.23 مليار درهم

أ‌. توزيعات أرباح خاصة لمرة واحدة بقيمة 2.03 مليار درهم

نتيجة لتوزيعات الأرباح النقدية التي حصلت عليها هيئة كهرباء ومياه دبي من "إمباور"، تعتزم الهيئة الحصول على جميع الموافقات اللازمة لدفع توزيعات أرباح خاصة لمرة واحدة لمساهميها. وبناءً على ذلك، أوصى مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي بدفع أرباح خاصة لمرة واحدة بقيمة 2.03 مليار درهم (4.06 فلس لكل سهم)، وذلك بعد الحصول على موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية المقبل المقرر عقده خلال شهر ديسمبر 2022.

ب‌. توزيع أرباح سنوية بقيمة 6.2 مليار درهم

في إطار سياسة توزيع الأرباح والتي تنص على دفع 6.2 مليار درهم على الأقل سنويًا على مدى السنوات الخمس المقبلة، سددت هيئة كهرباء ومياه دبي بتاريخ 26 أكتوبر 2022، بسداد أول دفعة من توزيعات الأرباح بقيمة 6.2 فلس لكل سهم (3.1 مليار درهم إماراتي) وذلك عن النصف الأول من عام 2022. وبالنسبة للنصف الثاني من عام 2022، تتوقع هيئة كهرباء ومياه دبي دفع 6.2 فلس لكل سهم (3.1 مليار درهم إماراتي) خلال شهر إبريل 2023 (بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة).

أبرز المؤشرات المالية

بالمليون درهم الربع الثالث

2022 الربع الثالث

2021 نسبة التغيير التسعة أشهر الأولى

2022 التسعة أشهر الأولى

2021 نسبة التغيير

الإيرادات 8,552 7,418 15% 20,629 17,951 15%

صافي الأرباح 3,172 2,872 10% 6,474 5,355 21%

العائد على كل سهم (بالدرهم) 0.062 0.055 13% 0.125 0.100 25%

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