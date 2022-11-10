المتأهلون في « التحدي» يعيشون أجواء المرح في «دبي باركس»

المصدر: (دبي - البيان)

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استقبلت «دبي باركس»، أول منتجع سياحي متكامل في المنطقة وإحدى أكبر مدن الترفيه في دبي، الطلاب المتأهلين لنهائيات الدورة السادسة من «تحدي القراءة العربي»، التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها الخاصة باللغة العربية، وذلك في إطار البرنامج الترفيهي الذي أعده تحدي القراءة العربي في دبي للأبطال المتأهلين من الدول الـ44 المشاركة في دورة هذا العام.

وكانت المدينة الترفيهية المتكاملة في استقبال طلاب التحدي الذين أمضوا يوماً كاملاً من المرح والأنشطة الترفيهية، حيث استكشفوا وجهاتها الترفيهية المتميزة، وفي مقدمتها «موشنجيت»، وخاضوا تجارب غامرة مليئة بالحماس والمغامرة والتشويق، عبر سلسلة من الألعاب الترفيهية التي صممت خصيصاً لتناسب مختلف الفئات العمرية.

وتعد «دبي باركس» أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الشرق الأوسط، حيث تمتد على مساحة تزيد على 25 مليون قدم مربعة، وتحتوي على 100 لعبة ومناطق جذب، كما تضم ثلاثة متنزهات ترفيهية، هي «موشنجيت دبي»، و«بوليوود باركس دبي»، و«ليجولاند دبي»، إضافة إلى ريفرلاند دبي.

وتوفر لزوارها فرصة للتعرف على بعض أشهر الشخصيات في الرسوم المتحركة والأفلام أثناء زيارتهم. وتنتظر عشاق المغامرات من جميع الأعمار عبر عروض مبهرة وألعاب ترفيهية ممتعة.

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