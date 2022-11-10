«أبوظبي الأول» يواصل العمل على خفض الانبعاثات الكربونية

المصدر: شرم الشيخ - وام

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شارك بنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات، وأحد أكبر وأمن المؤسسات المالية في العالم، أمس، في حلقة نقاشية استضافها التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 27».

وأقيمت الحلقة النقاشية تحت عنوان «وجهات النظر الإقليمية: التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية»، وانطلقت أعمالها بتقرير حول تطلعات التحالف، وما حققه منذ إطلاقه قبل نحو عامين في أبريل 2021. وتطرقت النقاشات إلى مواضيع حيوية، غطت الاعتبارات الإقليمية، التي يمكن أن تسهم في التطوير والتغيير المستمرين لأطر عمل التحالف، والسبل المثلى تشجيع المزيد من البنوك والمؤسسات المالية للانضمام إلى التحالف.

وقال شارغيل بشير، رئيس الاستدامة في بنك أبوظبي الأول «يجب أن يكون تركيز كل الأطراف موجهاً نحو تعزيز التعاون لتحقيق أهداف الانبعاثات الكربونية الصفرية؛ ويبدو ذلك جلياً في نجاح التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية في تعزيز التعاون البناء والفعال في هذا المجال عالمياً، منذ تأسيسيه في أبريل 2021 وبصفته أول بنك في دولة الإمارات ومنطقة مجلس التعاون الخليجي ينضم إلى التحالف، كنا في بنك أبوظبي الأول حريصين على التنسيق والتواصل المباشرين، لضمان اتساق أنشطتنا مع توصيات التحالف، ومواصلة العمل على خفض انبعاثاتنا الكربونية.

ونأمل أن يستمر التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية في استقطاب المزيد من المؤسسات المالية والمصرفية، لنتعاون معاً على وضع أطر العمل والشراكات، التي تمهد الطريق أمام مستقبل خال تماماً من الانبعاثات الكربونية». من جانبه، قال إيريك أشر، رئيس مبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة «يسهم بنك أبوظبي الأول، وغيره من المؤسسات الأعضاء في التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية، في رسم ملامح واعدة لمستقبل القطاع المصرفي.

ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». يذكر أن الجلسة النقاشية عقدت بعد مرور عام واحد على الإعلان عن انضمام بنك أبوظبي الأول إلى التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية، ليصبح بذلك أول مؤسسة مصرفية من الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، التي تنضم إلى التحالف الهادف إلى الوصول إلى معدل صفر من الانبعاثات بحلول عام 2050.

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