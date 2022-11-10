مصر تفتتح «يوم التمويل» وتشدّد على ضرورة التضامن

المصدر: شرم الشيخ - د.ب.أ

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افتتح رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، فعاليات يوم التمويل، ضمن اجتماعات مؤتمر المناخ «كوب 27» بشرم الشيخ. وقال مدبولي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، إن هذا التجمع في يوم التمويل، يأتي على هامش اجتماعات قمة تغير المناخ، والتي تعد دليلاً على الترابط بين السياسات المالية وقضايا المناخ.

والتي تؤثر بدورها في موارد الدول، لا سيّما النامية منها، وبالتالي، على مستوى الموارد المالية المتاحة للحكومات، موضحاً أن التضامن بين جميع الأطراف، أضحى خياراً لا يمكن الاستغناء عنه، حيث إن التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، في مسار متكامل ومتناسق، هو أقصر الطرق وأقلها تكلفة للوصول إلى نجاح الجهود لمواجهة تغير المناخ.

وأكد مدبولي أن «يوم التمويل» يكتسب أهمية ملحوظة، باعتباره أحد الأحداث الموازية لمؤتمر المناخ، مؤكداً حرص مصر كرئيسة للمؤتمر، على الإعداد الجيد للاجتماعات، من خلال برنامج مكثف، يتضمن مناقشات حول موضوعات مختلفة، تتعلق بمبادرات التمويل الإبداعي، وتشجيع القطاع الخاص على التحول إلى اقتصاد أخضر، وتحقيق انتقال عادل يُحقق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، لكى تعطى جهود التنمية الأولوية لرفاهية الإنسان، وهو هدف جميع الحكومات في جميع أنحاء العالم.

وأعلن مدبولي عن تعاون وزارة المالية المصرية مع الشركاء لصياغة مبادرتين، تتعلقان بتسهيل مبادلة الديون لتغير المناخ، وخفض تكلفة الاقتراض الأخضر، موضحاً أن مصر تأمل أن تترجم هذه المبادرات إلى التزامات جادة للتأثير بشكل إيجابي، والمساعدة في توفير موارد إضافية للدول النامية، وخاصة الأفريقية، التي تستضيف مصر المؤتمر نيابة عنهم.

زاوية

وأكد مدبولي أن التمويل هو حجر الزاوية للوفاء بالالتزامات الوطنية نحو الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وأن الوضع الحالي للأزمة الاقتصادية العالمية، والتحديات التي تطرحها هي نقاط رئيسة، يجب أن يتم مناقشتها وإيجاد حلول لها، بما في ذلك ضرورة تحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف.

بدوره، أوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، أن يوم التمويل، تجمع فيه مصر عدداً من مؤسسات التمويل الدولية والبنوك العالمية، وغيرها من الجهات المعنية بقضايا تمويل المناخ، حيث من المقرر أن يناقش المشاركون استحداث أدوات ونظم التمويل المبتكر والميسر، من أجل خفض تكلفة التحول للاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم في تسهيل التصدي لآثار «تغير المناخ»، خاصة بالدول الأفريقية والنامية.

وأضاف معيط أن التغير المناخي خطر يهدد العالم أجمع، ولا يمكن للدول أن تعمل بنجاح في العمل المناخي بدون العمل الجماعي، وذلك على مستوى الدول ومؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية، لافتاً إلى أنه لا يوجد وقت لإضاعته، حيث يجب العمل على تنفيذ التعهدات نحو قضايا المناخ. وأكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل والتمويل المناخي مارك كارني، على أهمية مشاركة التمويل من مؤسسات التمويل الخاص لملء الفجوة الموجودة لتنفيذ المشروعات المستدامة.

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