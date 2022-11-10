محاكم دبي تنظم معرض السفر الحكومي

المصدر: أبوظبي - البيان

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افتتح طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي معرض السفر الحكومي الذي نظمته دائرة محاكم دبي لموظفيها ضمن مبادرة «فرحة وطن» تزامناً مع المناسبات الوطنية التي تحتفل بها الإمارات في شهر نوفمبر.

وذلك بحضور القاضي عمر عتيق المري نائب مدير عام محاكم دبي ورؤساء المحاكم ومديري القطاعات والإدارات، بهدف إطلاع الموظفين والعاملين في الدائرة على أفضل العروض السياحية الداخلية والخارجية واستعراض أهم الوجهات السياحية المتنوعة والأماكن الترفيهية للعوائل، مما يضفي أجواءً إيجابية تحقق السعادة وروح التعاون بين الموظفين، ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص محاكم دبي على إسعاد موظفيها وتعزيز التعاون مع المؤسسات الداخلية والخارجية لتصل إلى رؤيتها لـ«محاكم رائدة متميزة عالمياً».

وأوضح حمد ثاني مطر مدير إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي أن المعرض ضم عدداً من الشركات السياحية المختلفة تنوعت ما بين 16 شركة سياحية وشركات طيران أخرى بالتعاون مع شركة دبي لنك، وشركة smart tourism solution، وشركة DW travel، حيث تتيح هذه الشركات فرصة التعرف على أحدث المستجدات حول مجال السفر والسياحة.

بالإضافة إلى فرصة الحصول على الخصومات الحصرية والتذاكر، كما سيتم سحب جوائز قيمة على زوار المعرض والمشاركين فيه، مما يسهم في كسب رضاهم وإسعادهم. وأكد مدير إدارة الاتصال والتسويق المؤسسي أن دائرة محاكم دبي تواظب على إسعاد موظفيها من خلال تنظيم مثل هذه المعارض التي توفر أفضل الخدمات المتميزة والحصرية للموظفين.

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