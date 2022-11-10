منصة تسريع تحول نظام الطاقة تجمع مليار دولار

المصدر: شرم الشيخ- وام

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انضم، أمس، ثلاثة شركاء جدد رسمياً إلى منصة تسريع تحول نظام الطاقة (ETAF)، وهي منصة تمويل عالمية معنية بالمناخ، أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، بهدف جمع الأموال اللازمة لتوسيع نطاق تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية بحلول عام 2030.

وتم توقيع اتفاقيات تعاون مع كل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، ومجموعة التأمين السويسرية «سويس ري» في مقر انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ.

ويعتزم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تخصيص 300 مليون دولار أمريكي، لدعم منصة تسريع تحول نظام الطاقة، وقد تصل مساهمة «مصدر» في هذا البرنامج إلى 200 مليون دولار، بينما ستوفر «سويس ري» حلول التأمين والدراسات اللازمة للتحوط ضد المخاطر المترتبة على هذه الاستثمارات المهمة.

ومع انضمام هؤلاء الشركاء الثلاثة إلى الشريك المؤسس والمستثمر الرئيسي «صندوق أبوظبي للتنمية»، الذي تعهد بالفعل باستثمار 400 مليون دولار، تكون منصة تسريع تحول نظام الطاقة قد ضمنت جمع ما لا يقل عن 1 مليار دولار أمريكي، لبدء الدعوات إلى إطلاق المشاريع ذات الصلة اعتباراً من اليوم.

علاوة على ذلك أعلن بنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB) عن رغبته في الانضمام إلى المنصة والمشاركة، بما يصل إلى 100 مليون دولار لتمويل مشاريعها بمجال الطاقة المتجددة، وتقنيات إزالة الكربون في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.

جاء الإعلان الرسمي عن هذه الالتزامات بحضور فرانشيسكو لاكاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة؛ وماجد السويدي، المدير العام لمكتب مؤتمر الأطراف COP28 «مؤتمر الإمارات للمناخ»؛ ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية؛ وليكون جين، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»؛ وفيرونيكا سكوتي، رئيسة حلول القطاع العام في مجموعة «سويس ري»؛ وغراهام واتكينز، رئيس قسم تغير المناخ والتنمية المستدامة في بنك التنمية للبلدان الأمريكية.

وبهذه المناسبة، قال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: «تتيح لنا تعهدات اليوم تسهيل جمع الأموال اللازمة لتسريع مسار تحول نظام الطاقة في البلدان النامية. وكمنصة تمويل عالمية حقيقية، ستغير منصة تسريع تحول نظام الطاقة المشهد الاستثماري في الأسواق الناشئة بما يدعم استجابتها لأزمة المناخ.

وسنتعاون مع شركائنا لاستثمار هذه الأموال في توسيع نطاق مشاريع الطاقة المتجددة، وتوفير الطاقة للأشخاص والمجتمعات الأكثر افتقاراً إليها، فضلاً عن حفز مسار الانتقال في قطاع الطاقة لتعزيز التأثير الاجتماعي والاقتصادي والمرونة المناخية».

تستفيد منصة تسريع تحول نظام الطاقة، والتي تديرها «آيرينا»، من السجل الحافل لشركائها في مجال الحلول المالية المبتكرة،لإحداث تأثير ملموس في الدول الأعضاء في الوكالة، وتستفيد المنصة كذلك من الدور الريادي، الذي تضطلع به الإمارات في مجال الاستثمار المناخي قبل استضافتها مؤتمر الأطراف COP28 في عام 2023.

وقال محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية: «نفخر بانضمامنا إلى منصة تسريع تحول نظام الطاقة كونها تدعم الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات في توحيد الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ، من خلال دعم انتشار الطاقة المتجددة. وستؤدي زيادة الدعم لهذه القضية إلى تسريع وتيرة التمويل الأخضر، والذي سيسرع بدوره تحول نظام الطاقة في الدول النامية».

بدوره قال ليكون جين، رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية: «يشكل تعاوننا مع منصة تسريع تحول نظام الطاقة خطوة مهمة بالنسبة للبنك؛ حيث يعكس هذا التعاون التزامنا بإطلاق رأس مال جديد عبر توفير أدوات تمويلية مبتكرة، وحفز أجندة العمل المناخي، وتوفير القيمة لاقتصادات الدول الأعضاء الأقل قدرة على مواجهة تداعيات تغير المناخ. وانطلاقاً من تركيزنا على الشراكات القائمة على المناخ».

من جانبها قالت فيرونيكا سكوتي، رئيسة حلول القطاع العام في مجموعة «سويس ري»: «تنسجم هذه الشراكة مع رؤيتنا في تعزيز مرونة العالم تجاه المخاطر. وبصفتنا مزوداً رائداً لحلول التأمين وبحوث المخاطر، سنبذل ما بوسعنا للحد من المخاطر المترتبة على استثمارات منصة تسريع تحول نظام الطاقة».

وقالت رينا إيرين مهيّا شاكون، القائمة بأعمال رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية: «من دواعي سرورنا أن يصبح البنك شريكاً لمنصة تسريع تحول نظام الطاقة، وأن يواصل شراكته الطيبة والمثمرة مع «آيرينا» في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.».

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