سلطان بن أحمد يشهد افتتاح ملتقى الاحتياجات التربوية بأكاديمية الشارقة للتعليم

المصدر: الشارقة - البيان

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شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، افتتاح ملتقى الاحتياجات التربوية الخاصة، وذلك في مقر أكاديمية الشارقة للتعليم بالمدينة الجامعية.

ويهدف الملتقى الذي يُنظم للمرة الأولى بالتعاون بين أكاديمية الشارقة للتعليم، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، إلى تعزيز ممارسات تقديم الحلول التعليمية للطلبة من ذوي الإعاقة، والاحتياجات التربوية الخاصة، ومناقشة البحوث المتخصصة لتقديم حلول مبتكرة بشأن دمج الطلبة، وتطوير منظومات التعلم والتعليم لهم في مختلف العلوم والمهارات.

وكان حفل الافتتاح قد استهل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، والذي شارك في تقديمه طلبة مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بلغة الإشارة.

وألقت بعدها الدكتور محدثة الهاشمي رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم، كلمة ترحيبية قدمت فيها الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، على تشريف سموه افتتاح الملتقى، مما يشكل دعماً لا محدوداً درجت عليه الشارقة في مجالات التعليم بشكل عام، وفي دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مما جعلها تتبوأ مكانة مرموقة في تطوير التعليم وتدريب المعلمين، ومكانة رائدة في العناية بهم وتمكينهم.

وشاهد الحضور عرضاً مرئياً عن مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وبدايات إنشائها ومراحل تطورها، وما تعمل عليه من أهداف نبيلة، وجهودها في التعليم وتدريب الطلبة من ذوي الإعاقة، وما توفره لهم المدينة من مدارس متنوعة وأنشطة تفاعلية متخصصة.

تفاهم

كما شهد سمو نائب حاكم الشارقة، خلال فعاليات افتتاح الملتقى، توقيع ثلاث مذكرات من التفاهم والتعاون في المجالات التعليمية وتطوير البرامج الأكاديمية وتبادل الطلبة.

معرض

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، صباح أمس، المعرض السنوي «إياستا 2022»، المقام في المبنى الرئيسي بالجامعة.

وتجول سموه في المعرض، مطلعاً على تجارب الطلبة المشاركين، حيث استعرضوا رحلاتهم وثقافات 26 دولة منها سويسرا وإيطاليا والمغرب واليونان وفرنسا ورومانيا والسويد والأردن ومصر.

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