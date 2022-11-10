150 متحدثاً يناقشون قضايا الاستدامة وقطاع المستشفيات

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

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تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، انطلقت أمس، بمركز دبي التجاري العالمي الدورة 45 لمؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات، الحدث الأبرز عالمياً في مجال إدارة الرعاية الصحية، والذي يعقد تحت شعار «تحقيق الاستدامة ومستقبل قطاع المستشفيات في 2030».

وحضر حفل الافتتاح معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والدكتور عامر أحمد شريف المدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وعدد من كبار المسؤولين.

ويشارك في المؤتمر، الذي فازت دبي باستضافته وتنظيمه، أكثر من 150 متحدثاً من قادة المؤسسات الصحية والمستشفيات في مختلف أنحاء العالم، إلى جانب حشد كبير من صناع القرار وراسمي السياسات والمخططين والأطباء.

وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر، قال عوض الكتبي: إن تنظيم مثل هذا المؤتمر على أرض الإمارات وفي دبي، يعكس مكانتنا على الساحة الصحية الدولية، كما يرسخ تفوق دبي وتميزها في المجال الطبي، وذلك وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأوضح الكتبي، أن رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، لأعمال المؤتمر، منحت الحدث الدولي دفعة قوية وأسست لنجاحه في تحقيق أهدافه المرجوة.

وأشار إلى أن المؤتمر يتيح فرصة قيمة للمشاركين وصناع القرار لمناقشة الحلول الممكنة لتجاوز التحديات العالمية المفروضة على الساحة الصحية، ومستقبل الصحة واستدامتها، فضلاً عن كونه فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات، وتوثيق العلاقات وفتح آفاق جديدة للتعاون بين جميع المشاركين.

إنجازات

وأوضح الكتبي، أن هيئة الصحة بدبي حريصة على استثمار مثل هذه الأحداث المهمة وهذا التواجد الحاشد الكبير من قادة الصحة وكبار المسؤولين، للتعريف بما حققته الإمارات بشكل عام، ومدينة دبي على وجه التحديد، من إنجازات متواصلة في القطاع الصحي، وما نتطلع إليه مستقبلاً في هذا القطاع الذي يشكل عصب الحياة.

رعاية

وكانت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، بدأت بإعلان بيان صادر عن الاتحاد الدولي للمستشفيات شدد فيه الاتحاد على أهمية زيادة الوعي وتقديم الدعم لمديري المستشفيات لضمان رعاية صحية مستدامة على مستوى العالم. وتمت الموافقة على البيان من قبل مزودي خدمات الرعاية الصحية والمستشفيات لدى الجمعية العامة للاتحاد الدولي للمستشفيات.

وعقب الإعلان عن البيان أكد رونالد لافاتر، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للمستشفيات IHF، على الحاجة الماسة للاستدامة في قطاع الرعاية الصحية قائلاً: يؤثر تغير المناخ على صحة الإنسان وتتزايد الاعتبارات حول هذا التغير الذي يشكل أكبر تهديد على صحتنا في المستقبل.

وأضاف لافاتر: كأعضاء الاتحاد الدولي للمستشفيات نحن على دراية بأهمية زيادة الوعي والتحرك المباشر لإدارة الأنظمة الصحية بطرق أكثر استدامة عند الاستجابة لتبعات التغير المناخي.

ومن جهتها قالت ديبورا ج بوين، رئيسة الاتحاد الدولي للمستشفيات والرئيس التنفيذي للكلية الأمريكية للمديرين التنفيذيين في الرعاية الصحية: سيركز حدثنا في دبي على الدفع بالحلول وتوسيع نطاق العمل وتأثيره في المستقبل.

توجهات

وبدوره قال الدكتور رمضان البلوشي مدير إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر: سيناقش المؤتمر التحديات التي تواجه القوى العاملة في قطاع الرعاية الصحية والحلول المتعلقة بها، بالإضافة إلى طرق وأساليب ضمان سلامة مقدمي الرعاية الصحية ودور القيادة الرائدة في بناء وصياغة المؤسسات الصحية الناجحة.

كما سيناقش أيضاً التوجهات العالمية نحو المستشفيات الخضراء والنظم الداعمة لها مستقبلاً. وأضاف البلوشي أن المؤتمر سيبحث العديد من الموضوعات المهمة، ومنها: وضع بروتوكولات طبية مطورة للمستشفيات، وتحديث نظم ووسائل التشخيص والعلاج، فضلاً عن دعم البحوث الطبية المتعلقة بسلامة المرضى داخل المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات.

زخم

وإلى ذلك أوضحت الدكتورة فريدة الخاجة رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر، أن أعمال المؤتمر تتميز بزخم المناقشات والتكامل والثراء العلمي، حيث يتضمن الحدث أكثر من 30 جلسة عامة وجلسات موازية، ومشاركة أكثر من 150 متحدثاً، ووجود 150 ملصقاً علمياً، بالإضافة إلى أكثر من 13 جهة عارضة من العاملين في القطاع الصحي.

كما يضم المؤتمر معرضاً طبياً متخصصاً تشارك فيه أكثر من 13 شركة محلية وإقليمية ودولية، تقدم أحدث التطورات والابتكارات الصحية المتعلقة بمختلف التخصصات الطبية. وبدوره قال الدكتور عبد السلام المدني، سفير برلمان البحر الأبيض المتوسط في دول مجلس التعاون الخليجي ورئيس إندكس القابضة: لطالما أدركت القيادة الرشيدة الدور المحوري للابتكار في قطاعات الرعاية الصحية.

ولا سيما في قطاع المستشفيات بما يحقق نتائج أفضل ويزيد من كفاءة نظام الرعاية الصحية. ومن خلال تنظيم الدورة الـ 45 لمؤتمر الاتحاد الدولي للمستشفيات نجدد التزامنا بتوفير البيئة المناسبة للأفراد والشركات وتعزيز التواصل.

تحديات

سلطت فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الضوء على العديد من الموضوعات المهمة التي تناقش أحدث التطورات العالمية المتعلقة بالتحديات التي تواجهها المستشفيات في قطاع الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، وتطبيق الممارسات الأفضل بالإضافة إلى الابتكارات والحلول الذكية والتكنولوجيا الرقمية في قطاع الصحة وطرق تقديم خدمات صحية مستدامة لأفراد المجتمع وضمان استمرارية الخدمات أثناء الأزمات وبعدها.

واستهل برنامج المؤتمر بجلسة تحت عنوان «الطب الدقيق وأثره على المستشفيات وتقديم الخدمات الصحية»، بالإضافة إلى العديد من جلسات الحوار والعروض التقديمية التي ناقشت الرعاية الصحية على المستوى العالمي، وطواقم التمريض، والاستدامة البيئية، ورعاية الأطفال، والحفاظ على الصحة في أوقات التغيير العصيبة وكيفية سد الثغرات ومد جسور التعاون من خلال التكنولوجيا والتعاون.

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