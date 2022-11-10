«صحية الوطني» تواصل مناقشة سياسة الأمن المائي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن الأمن المائي، بحضور ممثلي المركز الوطني للأرصاد ودائرة الطاقة في أبوظبي.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: محمد أحمد اليماحي مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وأحمد حمد بوشهاب، وسمية عبدالله السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التحديات التي تواجه قطاع المياه في الدولة والحلول المقترحة وآلية التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الإجراءات التي تسهم في ترشيد استهلاك موارد المياه.

واستعرض الاجتماع استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 الهادفة إلى ضمان استدامة واستمرارية الوصول إلى المياه خلال الظروف العادية والطارئة، بما ينسجم مع قوانين الدولة ومواصفات منظمة الصحة العالمية، والإسهام في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع واستدامة نمو الاقتصاد الوطني.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز