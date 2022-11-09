سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة على الفجيرة والشارقة

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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سقطت، مساء أمس، أمطار خفيفة ومتوسطة وغزيرة أحياناً، على مناطق متفرقة شمالاً شملت إماراتي الشارقة والفجيرة، وذلك نتيجة لوجود امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، حيث استمر طقس اليوم صحواً بوجه عام وغائم جزئي أحياناً، وظهور السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

وهطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة على خطم الشكلة ودبا الحصن وغزيرة على خوفكان في الشارقة وكلباء وصفد ودبا الحصن ومدينة الفجيرة، وكانت غزيرة على ميناء الفجيرة وسكمكم، وخفيفة غلى متوسطة على ضدنا والبدية وشرم ودبا في إمارة الفجيرة.

وسُجلت، أمس، أعلى درجة حرارة على الدولة في جبل الظنة بمنطقة الظفرة بواقع 39.3 درجة مئوية عند الساعة 12:45 ظهراً، بينما سجلت أقل درجة حرارة في جبل جيس بمقدار 16.1 درجة مئوية عند الساعة 6:30 صباحاً بالتوقيت المحلي للإمارات.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم (الخميس) صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ويكون رطباً ليلاً وصباح غد (الجمعة) على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يتوقع أن يكون طقس الجمعة صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر على الجبال، ورطباً ليلاً وصباح السبت مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على المناطق الساحلية والداخلية.

من جهة أخرى، سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الوطني للأرصاد، أمس، هزة أرضية بلغت قوتها 6.8 درجات بمقياس ريختر في جنوب المحيط الهادي عند الساعة 13:51 بتوقيت الإمارات.

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