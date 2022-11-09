"طرق دبي" تتوسّع في منافذ استخدام بطاقة نول للدفع المصغّر

المصدر: البيان

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها تعمل على توسيع منافذ استخدام بطاقة نول لعمليات الدفع المصغّر لقيمة المشتريات (Micropayment) وذلك من خلال التعاون مع ثلاث شركات مُشغِّلة للخدمة بعد إضافة شركة ون بري باي (Oneprepay) .

وقالت السيدة أماني المهيري، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات: “بدأنا بتفعيل استخدام بطاقة نول لدفع قيمة المشتريات في منافذ بيع شركة ون بري باي على مراحل، حيث نستهدف تغطية (8000) منفذ بيع للشركة خلال2022 - 2025.”

وأضافت: “يبلغ عدد منافذ البيع التي تستخدم بطاقة نول لعمليات الدفع المصغّر لقيمة المشتريات مع شركائنا الحاليين أكثر من 14,000 محل، ومع إضافة شركة ون بري باي سيزيد هذا العدد إلى أكثر من 22,000 منفذ بيع حتى 2025.

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