منصور بن محمد يشهد العرس الجماعي لــ 100 شاب في دبي

المصدر: وام

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شهد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، العرس الجماعي الذي ضم 100 شاب مواطن في إمارة دبي، ونظّمته وزارة تنمية المجتمع بدعم من مجموعة الحبتور في فندق V "ڤي" بالحبتور سيتي – دبي، بحضور عدد من المسؤولين وذوي العرسان وأصدقائهم.

وهنّأ سموه الشباب المشاركين في العرس الجماعي متمنياً لهم السعادة والاستقرار في حياتهم الأسرية الجديدة، كما بارك سموه لأهلهم وذويهم بهذه المناسبة السعيدة، حيث التقطت لسموه الصور التذكارية مع العرسان الذين عبروا بدورهم عن فرحتهم الغامرة وامتنانهم لما وجدوه من دعم، متوجهين بالشكر الجزيل لسموه لاهتمامه وتشريفه الحفل.

ويأتي تنظيم العرس الجماعي في إطار سعي وزارة تنمية المجتمع إلى تعزيز روح المسؤولية المجتمعية وترسيخ مقومات التعاون البنّاء والشراكة المثمرة مع القطاع الخاص في تقديم مبادرات تعود بالنفع على المجتمع، لاسيما دعم الشباب المواطنين المقبلين على الزواج، بما يخدم في تحقيق الاستقرار الأسري وتوطيد أسس التلاحم المجتمعي، وتحفيز الشباب المقبلين على الزواج على المشاركة في الأعراس الجماعية. وفي هذه المناسبة، قدم خلف بن أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور التهنئة للعرسان الجدد، متمنيّاً لهم السعادة والنجاح والذرية الصالحة، وقال: "العائلة هي نواة المجتمع، والأسر المتلاحمة هي ضمان استقراره. هم أملنا ومستقبلنا. أنصح بناتنا وأبناءنا بالتعاون في تربية أجيال صالحة تسهم في بناء الوطن وتقدمه". وأكدت وزارة تنمية المجتمع، أهمية دعم تنظيم الأعراس الجماعية للشباب المواطنين، باعتبارها خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والسعادة الأسرية في إطار التكامل والشراكة المجتمعية والاستفادة من جهود ومبادرات القطاع الخاص، لدعم مسيرة التنمية الاجتماعية في الدولة، من خلال تنظيم الأعراس الجماعية على وجه التحديد، بما يعكس حرص الوزارة على تحفيز المشاركة الشبابية الواسعة في هذه الأعراس باعتبارها نهجاً متوارثاً ومتجذراً في المجتمع الإماراتي، ونظراً لدورها المباشر في دعم انسجام وتلاحم المجتمع وتجسيد صورة التكاتف والتعاون على مستوى الوطن. وتواصل وزارة تنمية المجتمع سعيها وجهودها الدائمة لإقامة الأعراس الجماعية في مختلف إمارات ومناطق الدولة، وتشجيع زواج المواطنين من مواطنات لتكوين أسر مستقرة ومتماسكة، في إطار الشراكة المجتمعية الداعمة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، تأكيداً لنهج وتجربة الأعراس الجماعية في دولة الإمارات التي أثبتت نجاحها، لما تمثله من ظاهرة وطنية يُحتذى بها في تكريس مبادئ وتقاليد أصيلة في المجتمع، وتسهم في خفض تكاليف الزواج لمصلحة بناء أسرة مستقرة قادرة على المشاركة في الجهود التنموية المتسارعة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

وتدعو الوزارة الشباب للاستفادة من الأعراس الجماعية، من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: www.mocd.gov.ae. بما يؤهل من تنطبق عليهم الشروط، للمشاركة في أعراس أخرى يجري تنظيمها على مدار العام.

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